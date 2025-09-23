Подозират "способен оператор", който е искал да се "похвали" за инцидента, заради който най-голямата скандинавска аерогара беше затворена за 4 часа

2510 Снимка: БТА/АП

Датската полиция не може да потвърди или отрече дали дроновете, заради които снощи затвориха летището в Копенхаген, са с руски произход. На пресконференция тази сутрин властите обявиха, че не са успели да потвърдят вида или броя на безпилотните апарати, но заявиха, че вероятно са били управлявани от "способен оператор", който е искал да се "похвали", предаде Би Би Си.

Полицията потвърди, че въоръжените сили са били активирани в отговор на прелитането на дроновете, но нямало нищо, което да показва, че са били предназначени да причинят вреда.

Въздушното пространство над летището беше затворено от около 20:30 местно време (18:30 GMT) до 00:30 местно време (23:30 GMT).

Summary of last nights drone chaos in Scandinavia.



Copenhagen Airport

51 flights diverted

109 flights cancelled



Oslo Airport

11 flights diverted

19 flights cancelled pic.twitter.com/SaOOiUDQhn — Flightradar24 (@flightradar24) September 23, 2025

Платформата за проследяване на полети Flightradar24 съобщи, че 51 полита за Копенхаген са били отклонени, а 109 са били отменени. Около 20 000 пътници са били засегнати от затварянето на летището.

CPH Lufthavn er pt lukket for start og landing, idet 2-3 større droner er set flyve i området. Tidshorisonten er pt. ukendt.#politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 22, 2025

Снощи около полунощ в Осло дрон е бил засечен близо до главното летище, потвърди норвежката полиция пред местната медия NRK. Въздушното пространство над аерогарата също е било затворено за четири часа до около 04:30 местно време (02:30 GMT). 11 полета са били отклонени, 19 - отменени.

От датската полиция днес отрекоха да има връзка между двата инцидента и заявиха, че "ще бъдат предприети редица мерки" като част от разследването, без да конкретизират.

På grund af nedlukningen i aftes er der desværre forsinkelser og aflyste fly til og fra CPH i løbet af dagen. Ankomster og afgange kan ses på https://t.co/6qVPAWJTAj Passagerer bedes orientere sig hos deres flyselskab. — Copenhagen Airport (@CPHAirports) September 23, 2025

В публикация в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски спомена "нарушението на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия" в Копенхаген на 22 септември, но не посочи източник на информацията.

Няма потвърждение от лидерите на ЕС и НАТО.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.