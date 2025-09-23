Датската полиция не може да потвърди или отрече дали дроновете, заради които снощи затвориха летището в Копенхаген, са с руски произход. На пресконференция тази сутрин властите обявиха, че не са успели да потвърдят вида или броя на безпилотните апарати, но заявиха, че вероятно са били управлявани от "способен оператор", който е искал да се "похвали", предаде Би Би Си.

Русия - Украйна

Полицията потвърди, че въоръжените сили са били активирани в отговор на прелитането на дроновете, но нямало нищо, което да показва, че са били предназначени да причинят вреда.

Въздушното пространство над летището беше затворено от около 20:30 местно време (18:30 GMT) до 00:30 местно време (23:30 GMT).

Платформата за проследяване на полети Flightradar24 съобщи, че 51 полита  за Копенхаген са били отклонени, а 109 са били отменени. Около 20 000 пътници са били засегнати от затварянето на летището.

Снощи около полунощ в Осло дрон е бил засечен близо до главното летище, потвърди норвежката полиция пред местната медия NRK. Въздушното пространство над аерогарата също е било затворено за четири часа до около 04:30 местно време (02:30 GMT). 11 полета са били отклонени, 19 - отменени.

От датската полиция днес отрекоха да има връзка между двата инцидента и заявиха, че "ще бъдат предприети редица мерки" като част от разследването, без да конкретизират.

В публикация в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски спомена "нарушението на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия" в Копенхаген на 22 септември, но не посочи източник на информацията.

Няма потвърждение от лидерите на ЕС и НАТО. 

ИЗБРАНО
Любовната история, която интернет никога няма да забрави Лайф
Любовната история, която интернет никога няма да забрави
13101
Триумф навръх празника: България е четвъртфиналист на Световното по волейбол Корнер
Триумф навръх празника: България е четвъртфиналист на Световното по волейбол
9278
Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС Бизнес
Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС
3281
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината IT
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината
2929
Постамент с надпис, посветен на жена философ от 3 век, бе открит край новозагорското село Караново Impressio
Постамент с надпис, посветен на жена философ от 3 век, бе открит край новозагорското село Караново
12679
Малкият остров, завзет от Великобритания, за да бъде спасен от СССР Trip
Малкият остров, завзет от Великобритания, за да бъде спасен от СССР
20031
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан Вкусотии
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан
326
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка? Zodiac
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка?
209
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни Времето
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни
314