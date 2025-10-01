Двама членове на екипажа на танкер от руския "сенчест флот", заловен край френското крайбрежие, са задържани, съобщи прокурорът на пристанищния град Брест, предадоха Франс 24 и Франс прес.

Русия - Украйна

Танкерът "Боракай" е заподозрян в участие в пускане на дронове над Дания, а двамата задържани са се представили като капитан на кораба и неговия първи помощник, каза прокурорът на Брест Стефан Келенбергер.

Обвинителят заяви, че предварителното разследване е фокусирано върху "непредоставяне на доказателство за националността на плавателния съд" и "отказ за изпълнение" на инструкции, за които максималното наказание е една година затвор и глоба от 150 000 евро.

По-рано в сряда френски въоръжени сили се качиха на борда на "Боракай", който плава под флага на Бенин и е включен в черния списък на Европейския съюз, тъй като е част от флота от остарели петролни танкери на Русия, нарушаващ санкциите.

Франция разследва танкера, закотвен край Сен Назар в Западна Франция, за "сериозни нарушения", заяви президентът Еманюел Макрон, като не потвърди съобщенията за връзка с мистериозни полети на дронове в Дания.

"Този ​​екипаж е извършил някои много сериозни нарушения, които оправдават настоящата съдебна процедура", каза Макрон пред репортери на среща на върха на лидерите на ЕС в Копенхаген.

Построен през 2007 г. и известен като Пушпа и Кивала, "Боракай" е закотвен край Сен Назар в Западна Франция от няколко дни.

Според специализирания уебсайт The Maritime Executive, плавателният съд е заподозрян в участие в мистериозни полети с дронове, които нарушиха въздушния трафик в Дания през септември.

В публикацията се казва, че танкерът и други кораби може да са били използвани или като стартови платформи, или като примамки.

Но когато беше попитан за тези твърдения, Макрон каза, че "ще остане много внимателен", тъй като не е негова работа да установява връзка между "Боракай" и полетите с дронове.

ЕС санкционира стотици остарели танкери, използвани от Русия за заобикаляне на ограниченията за износ на петрол, наложени след нахлуването в Украйна през 2022 г., с цел да се ограничат военния бюджет на Москва. "Боракай" беше вписан в черния списък през февруари под името "Кивала".

Петролен танкер и товарен кораб се удариха в Северно море (видео)
Виж още Петролен танкер и товарен кораб се удариха в Северно море (видео)

Прокуратурата в Брест заяви, че е започнала разследване след доклад от военноморските сили. Разследването е започнато заради "неспособността на екипажа да обоснове националността на кораба" и "отказа за сътрудничество", заяви пред АФП прокурор Келенбергер.

Танкерът е напуснал руското пристанище Приморск край Санкт Петербург на 20 септември и е трябвало да пристигне във Вадинар в северозападна Индия на 20 октомври, според данни от уебсайта за проследяване на морския трафик.

ИЗБРАНО
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите Лайф
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите
16098
Президентът награди волейболистите и им напомни: Вече не сте момчета, а обединители Корнер
Президентът награди волейболистите и им напомни: Вече не сте момчета, а обединители
11947
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева Бизнес
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева
4525
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия IT
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия
4859
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас Impressio
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас
1934
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok" URBN
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok"
3063
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите? Trip
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите?
2291
Защо еърфрайърът не може да замени напълно готвенето на обикновена печка Вкусотии
Защо еърфрайърът не може да замени напълно готвенето на обикновена печка
1404
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех Zodiac
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех
4525
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид Времето
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид
630