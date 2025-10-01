"Боракай" е закотвен край Сен Назар в Западна Франция, плавал е от Приморск към Индия

Двама членове на екипажа на танкер от руския "сенчест флот", заловен край френското крайбрежие, са задържани, съобщи прокурорът на пристанищния град Брест, предадоха Франс 24 и Франс прес.

Танкерът "Боракай" е заподозрян в участие в пускане на дронове над Дания, а двамата задържани са се представили като капитан на кораба и неговия първи помощник, каза прокурорът на Брест Стефан Келенбергер.

Обвинителят заяви, че предварителното разследване е фокусирано върху "непредоставяне на доказателство за националността на плавателния съд" и "отказ за изпълнение" на инструкции, за които максималното наказание е една година затвор и глоба от 150 000 евро.

По-рано в сряда френски въоръжени сили се качиха на борда на "Боракай", който плава под флага на Бенин и е включен в черния списък на Европейския съюз, тъй като е част от флота от остарели петролни танкери на Русия, нарушаващ санкциите.

Франция разследва танкера, закотвен край Сен Назар в Западна Франция, за "сериозни нарушения", заяви президентът Еманюел Макрон, като не потвърди съобщенията за връзка с мистериозни полети на дронове в Дания.

"Този ​​екипаж е извършил някои много сериозни нарушения, които оправдават настоящата съдебна процедура", каза Макрон пред репортери на среща на върха на лидерите на ЕС в Копенхаген.

Построен през 2007 г. и известен като Пушпа и Кивала, "Боракай" е закотвен край Сен Назар в Западна Франция от няколко дни.

Според специализирания уебсайт The Maritime Executive, плавателният съд е заподозрян в участие в мистериозни полети с дронове, които нарушиха въздушния трафик в Дания през септември.

В публикацията се казва, че танкерът и други кораби може да са били използвани или като стартови платформи, или като примамки.

Но когато беше попитан за тези твърдения, Макрон каза, че "ще остане много внимателен", тъй като не е негова работа да установява връзка между "Боракай" и полетите с дронове.

ЕС санкционира стотици остарели танкери, използвани от Русия за заобикаляне на ограниченията за износ на петрол, наложени след нахлуването в Украйна през 2022 г., с цел да се ограничат военния бюджет на Москва. "Боракай" беше вписан в черния списък през февруари под името "Кивала".

Прокуратурата в Брест заяви, че е започнала разследване след доклад от военноморските сили. Разследването е започнато заради "неспособността на екипажа да обоснове националността на кораба" и "отказа за сътрудничество", заяви пред АФП прокурор Келенбергер.

Танкерът е напуснал руското пристанище Приморск край Санкт Петербург на 20 септември и е трябвало да пристигне във Вадинар в северозападна Индия на 20 октомври, според данни от уебсайта за проследяване на морския трафик.

