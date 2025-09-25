Скандинавската страна обяви прелитането на безпилотни апарати над нейни летища за дело на професионалист

Дания се е обърнала към ЕС и НАТО след втори инцидент с дрон - на летище Олборг, което е използвано за обслужване и на пътнически, и на военни самолети, съобщи "Скай нюз". Властите все още не са заявили дали ще поискат консултации със съюзниците си, задействайки член 4 от договора за НАТО.

Датският премиер Мете Фредериксен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщиха в социалната мрежа X, че са разговаряли за ситуацията с дроновете, която приемат "много сериозно". Те са се разбрали да работят за гарантиране безопасността и сигурността на критична инфраструктура

Скандинавската страна твърди, че прелитанията на дронове над летищата ѝ изглежда са дело на професионалист, но няма доказателства за руска намеса, след като подобна дейност наруши въздушното ѝ пространство за втори път в рамките на седмица.

Летище Олборг беше принудено да затвори за няколко часа в снощи, след като над него бяха забелязани зелени светлини, а летище Билунд също беше затворено за кратко. Три по-малки летища също съобщиха за активност на дронове, предаде Би Би Си. В понеделник летището в Копенхаген беше затворено за четири часа поради нахлуване на дрон.

Министърът на отбраната Троелс Лунд Поулсен заяви на пресконференция, че "хибридната атака" е част от "систематична операция", но каза, че устройствата са били изстреляни локално.

Всички летища, засегнати снощи, се намират в Ютланд, частта от Дания, която е на европейския континент.

Дронове са били забелязани за първи път над северното летище Олборг около 21:44 местно време (19:44 GMT), съобщиха датските държавни медии. Няколко минути по-късно полицията е получила съобщения за активност на дронове близо до малки, южни летища в Есберг, Сьондерборг и Скридструп.

Възможна активност на дронове над Билунд доведе до затварянето на летището му за около час рано в четвъртък сутринта.

Дроновете са изчезнали малко преди 03:00 часа и въздушното пространство е било отворено отново. Датската полиция сега се опитва да установи кой ги е изстрелял.

Поулсен заяви, че няма доказателства, които да сочат, че Русия стои зад нахлуването.

Руското посолство в Копенхаген отрече "абсурдните спекулации" за нейно участие. Инцидентите бяха описани като "режисирани провокации", които ще бъдат използвани "като претекст за по-нататъшно ескалиране на напрежението" заради войната в Украйна.

Естония и Полша поискаха консултации с други членове на НАТО миналата седмица, след като около 20 руски дрона преминаха през Полша и руски МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство. Румъния също заяви, че руски дрон е нарушил нейното въздушно пространство .

Русия отрече да е нарушавала въздушното пространство на Естония, но настоя, че полското нахлуване не е било умишлено, като не коментира инцидента в Румъния.

Подозрителни дронове са били забелязани и над Германия и Швеция.

По-рано този месец председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за "стена от дронове", за да се справи с нахлуванията, предприети от Русия.

