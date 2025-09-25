Дания се е обърнала към ЕС и НАТО след втори инцидент с дрон - на летище Олборг, което е използвано за обслужване и на пътнически, и на военни самолети, съобщи "Скай нюз". Властите все още не са заявили дали ще поискат консултации със съюзниците си, задействайки член 4 от договора за НАТО.

Игра на дронове

 

Датският премиер Мете Фредериксен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщиха в социалната мрежа X, че са разговаряли за ситуацията с дроновете, която приемат "много сериозно". Те са се разбрали да работят за гарантиране безопасността и сигурността на критична инфраструктура

Скандинавската страна твърди, че прелитанията на дронове над летищата ѝ изглежда са дело на професионалист, но няма доказателства за руска намеса, след като подобна дейност наруши въздушното ѝ пространство за втори път в рамките на седмица.

Летище Олборг беше принудено да затвори за няколко часа в снощи, след като над него бяха забелязани зелени светлини, а летище Билунд също беше затворено за кратко. Три по-малки летища също съобщиха за активност на дронове, предаде Би Би Си. В понеделник летището в Копенхаген беше затворено за четири часа поради нахлуване на дрон.

Министърът на отбраната Троелс Лунд Поулсен заяви на пресконференция, че "хибридната атака" е част от "систематична операция", но каза, че устройствата са били изстреляни локално.

Всички летища, засегнати снощи, се намират в Ютланд, частта от Дания, която е на европейския континент.

Дронове са били забелязани за първи път над северното летище Олборг около 21:44 местно време (19:44 GMT), съобщиха датските държавни медии. Няколко минути по-късно полицията е получила съобщения за активност на дронове близо до малки, южни летища в Есберг, Сьондерборг и Скридструп.

Възможна активност на дронове над Билунд доведе до затварянето на летището му за около час рано в четвъртък сутринта.

Дроновете са изчезнали малко преди 03:00 часа и въздушното пространство е било отворено отново. Датската полиция сега се опитва да установи кой ги е изстрелял.

Поулсен заяви, че няма доказателства, които да сочат, че Русия стои зад нахлуването.

Руското посолство в Копенхаген отрече "абсурдните спекулации" за нейно участие. Инцидентите бяха описани като "режисирани провокации", които ще бъдат използвани "като претекст за по-нататъшно ескалиране на напрежението" заради войната в Украйна.

Ройтерс: Дронове и хакерски атаки тестват защитата на авиационната сигурност в Европа
Виж още Ройтерс: Дронове и хакерски атаки тестват защитата на авиационната сигурност в Европа

Естония и Полша поискаха консултации с други членове на НАТО миналата седмица, след като около 20 руски дрона преминаха през Полша и руски МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство. Румъния също заяви, че руски дрон е нарушил нейното въздушно пространство .

Русия отрече да е нарушавала въздушното пространство на Естония, но настоя, че полското нахлуване не е било умишлено, като не коментира инцидента в Румъния.

България и още шест държави градят европейска "стена срещу дронове"
Виж още България и още шест държави градят европейска "стена срещу дронове"

Подозрителни дронове са били забелязани и над Германия и Швеция.

По-рано този месец председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за "стена от дронове", за да се справи с нахлуванията, предприети от Русия.

ИЗБРАНО
Kак шест млади певици разгневиха турското правителство? Лайф
Kак шест млади певици разгневиха турското правителство?
10591
Лудогорец превзе дома на шведския шампион за чудесен старт в Лига Европа Корнер
Лудогорец превзе дома на шведския шампион за чудесен старт в Лига Европа
13655
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград Бизнес
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград
8447
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео) IT
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео)
10022
Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале Impressio
Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале
4080
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя URBN
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя
5415
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата Trip
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата
1527
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция Вкусотии
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция
427
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?
941