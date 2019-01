Американският президент Доналд Тръмп отрече, че е работил за Русия, след доклада на ФБР, че го разследва за връзки с Кремъл.

Пред репортери в белия дом преди да замине за Луизиана той каза: "Никога не съм работил за Русия", предаде БиБиСи (BBC).

"Мисля, че е позорно дори да ми задавате този въпрос, защото това е една голяма, дебела измама", заяви президентът.

Тръмп беше запитан за същото от водещия на "Фокс Нюз" (Fox News) в интервю, излъчено в събота, на което държавният глава отговори, че това е "обидно".

Също така през уикенда беше съобщено, че Тръмп е конфискувал бележките на своя преводач след среща с руския президент Владимир Путин. Според вестник "Вашингтон пост" Тръмп е наредил на преводача да не обсъжда подробности от разговора.

ЕйБиСи (ABC News) съобщи, че демократите в Камарата на представителите на Конгреса обмислят да пуснат призовка до преводачите, участвали в срещите между Тръмп и Путин.

