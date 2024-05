Тялото на албанката, която се хвърли в река Буна (Бояна) в Северна Албания с трите си малки деца, беше намерено след три дни издирване, съобщи Албанското радио и телевизия, цитирано от БТА.

Алма Арази и трите ѝ деца - две момиченца на 8 и 9 години и момченце на 3 години, се хвърлиха в реката по границата на Албания с Черна гора, като предполагаемата причина за това е домашно насилие или изневяра на съпруга ѝ Ердгюс Арази с 18-годишно момиче.

31-годишният мъж беше арестуван по обвинение за подтикване към самоубийство на 39-годишната си съпруга и трите им деца.

В разследването по случая се посочва, че Ердгюс е упражнявал системно физическо и психическо насилие над съпругата си, което е довело до трагичния инцидент. Пред полицията той е отрекъл тези обвинения.

Безжизненото тяло на Алма е било открито на 7 май следобед, малко след като албанските власти намериха тялото и на 3-годишния ѝ син. Тялото на 9-годишното момиченце беше открито от рибар в река Буна вечерта на 4 май, а на 8-годишното дете - от гмуркачи близо до мост.

Алма Арази ще бъде погребана в северния крайбрежен град Дуръс, а трите ѝ деца - в град Шкодра в Северна Албания, където стана инцидентът.

The tragic discovery of Alma Arrazi's body in the Buna River, alongside her three-year-old child and two daughters, highlights the devastating impact of domestic violence in Albania.https://t.co/zgMSJwTYVs #ShkodraTragedy #EndDomesticAbuse #albanian