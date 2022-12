Над 30 ранени пътници са ранени при турбуленция по време на полет на Хавайските авиолинии от Финикс до Хонолулу в неделя.

Спешните медици са оказали помощ на 36 пътници, като 11 души са откарани в местни болници в тежко състояние. Други девет пострадали са в стабилно състояние с наранявания, вариращи от сериозни контузии на главата, разкъсвания, натъртвания и загуба на съзнание.

