8 души, работещи в ресторант в градчето Ролинг Форк в американския щат Мисисипи, оцеляха по чудо при смъртоносното торнадо, след като се скриха в хладилник, съобщиха световните агенции.

Когато светлините на заведението й "Chuck's Dairy Bar" започват да примигват, а в далечината се чува тътен, 48-годишната Трейси Хардън разбира, че торнадото ще бъде много по-опасно, отколкото предполага. Жената успява да изкрещи: "Хладилникът!" и заедно със съпруга и служителите си се втурва към огромния уред, който в крайна сметка спасява животите им.

По последна информация жертвите на унищожителната стихия са 26. Торнадото се е задържало на земята в продължение на цял час, като е преминало разстояние от близо 274 километра, унищожавайки всичко по пътя си.

Here is a look at some of the tornado damage in Rolling Fork, Mississippi from the storm on March 24, 2023. mswx pic.twitter.com/gRZfySOjdd