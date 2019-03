Водещият в американския телевизионен канал WKMG-TV Мат Остин и неговото семейство заснеха танцуваща камила на магистрала в щата Флорида, съобщава агенция ЮПИ.

Остин отивал на църква със семейството си, като в автомобила пътували съпругата му Триша и трите му дъщери Адисън, Лулу и Сойър. Изведнъж децата се разкрещели неистово, след като видели пред тях да се движи училищен автобус. От задната му част се подавала камила. Тя изпитвала видимо удоволствие от пътуването и ритмично поклащала глава, сякаш танцувала.

Семейството веднага заснело случката и я пуснало в интернет, предизвиквайки истински фурор с танцуващата камила.

OK... Just passed a camel dancing in the back of a school bus on the 408... Is this legal @TrooperSteve_ #HumpDaaaaaayyyy pic.twitter.com/UgltTgJwf9