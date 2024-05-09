Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от смолянски избирателен район.

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. Андрей Руменов Кадишев
  • 2. Борислав Климентов Пешев
  • 3. Евелин Веселинов Бозов
  • 4. Александър Федев Василев
  • 5. Йордан Савов Фотев
  • 6. Мария Василева Дамянова
  • 7. Тодор Костадинов Папучаров
  • 8. Йордан Крумов Йорданов

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Соня Мирославова Илиева
  • 2. Исмет Мустафов Кехайов
  • 3. Сема Джевджет Куцарова

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Емил Асенов Руженов
  • 2. Мария Атанасова Томова
  • 3. Николина Филипова Бялкова
  • 4. Даница Петрова Иванова

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Максим Генов Велков
  • 2. Петър Дивинишев Пацев
  • 3. Габриел Георгиев Герасимов

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Александър Юлиянов Каров
  • 2. Димитриос Василиос Адамопулос-Дамис

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Тихомир Валериев Василев
  • 2. Захари Стефанов Руженов
  • 3. Цветко Борисов Попов
  • 4. Антим Антимов Балталиев

ЦЕНТЪР

  • 1. Анастас Георгиев Караджов
  • 2. Кольо Петков Парамов
  • 3. Йоан Ивов Уюров
  • 4. Веселин Бисеров Михтарски
  • 5. Борислав Фиданов Солаков

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Севдие Лютвиева Кабакова
  • 2. Росен Антимов Багрянов
  • 3. Хари Мирославов Куцев
  • 4. Юлиян Емилов Каменов
  • 5. Стефка Мариянова Делова
  • 6. Веселин Димитров Николов

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. Андрей Георгиев Андонов
  • 2. Николай Костадинов Найденов
  • 3. Джамал Джамалов Ахмедов
  • 4. Ахмед Мустафа Чолак

БНО

  • 1. Радослава Асенова Тодорова
  • 2. Мартин Славов Кехайов

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Ангел Жеков Георгиев
  • 2. Елена Христова Данчева
  • 3. Юлия Пенчева Ненова
  • 4. Янко Златилов Стайков
  • 5. Радослав Руменов Жеков
  • 6. Вахди Ахмедов Бучев
  • 7. Александър Алексиев Чандъров
  • 8. Здравко Юрданов Гюров

13. ПП МЕЧ

  • 1. Стоян Митков Ковачев
  • 2. Кристиян Бисеров Кабадозов
  • 3. Ивайло Владков Гроздев
  • 4. Васил Костадинов Трендафилов
  • 5. Аргир Станимиров Вълчев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Михал Григоров Камбарев
  • 2. Риза Ферхадов Брахимбашев
  • 3. Цветомира Христова Вакева
  • 4. Цанко Юриев Карталов
  • 5. Славка Василева Чакърова
  • 6. Благовест Бориславов Босев
  • 7. Радост Танева Караиванова-Чейрекова
  • 8. Михаил Весков Тодоров

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Огнян Николаев Симеонов
  • 2. Велика Димитрова Радева
  • 3. Николай Йорданов Даскалов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Митко Енчев Димитров
  • 2. Наташа Александрова Ряхова
  • 3. Лидия Иванова Караиванова-Димитрова
  • 4. Недялка Хараламбиева Коровска

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Камен Василев Христов
  • 2. Ангел Димитров Ангелов
  • 3. Мариян Благоев Борисов
  • 4. Жана Антонова Илиева

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Светослав Сашов Савелев
  • 2. Георги Василев Георгиев

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. Бойчо Тодоров Мошев
  • 2. Димитър Тодоров Сивенов
  • 3. Елена Тодорова Лапавичева
  • 4. Росен Димитров Владимиров

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Любомир Димитров Кьосев
  • 2. Михаил Емилов Груев

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Гънчо Койчев Гънчев
  • 2. Деница Нешева Чонова
  • 3. Живка Ангелова Атанасова
  • 4. Владимир Николов Чанков

ГЕРБ-СДС

  • 1. Красимир Митков Събев
  • 2. Тодор Тодоров Батков
  • 3. Васил Димов Седянков
  • 4. Андриян Георгиев Петров
  • 5. Нина Юлиянова Карова
  • 6. Радослав Валентинов Филизов
  • 7. Петя Колева Касабова
  • 8. Иван Димитров Стоев

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Петър Христов Виденов
  • 2. Ждан Вадимов Чаушев
  • 3. Борис Филипов Иванов
  • 4. Иванка Ангелова Петрова

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Емил Минков Хумчев
  • 2. Петър Петров Каварджиев
  • 3. Севдалин Бойков Хъшинов
  • 4. Николай Петров Люнчев
  • 5. Ина Михайлова Василева
  • 6. Валентин Карамфилов Колаклиев
  • 7. Марина Димитрова Хаджииванова
  • 8. Недялка Димова Митева

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Кристиан Малинов Карабельов
  • 2. Лариса Борисова Савова
  • 3. Ема Делчева Карачоджукова
  • 4. Крум Борисов Савов

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Никола Щонов Киряков

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Валери Тодоров Ценков

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Хайри Реджебов Садъков
  • 2. Анджей Веселинов Джандев
  • 3. Николай Неделчев Юруков
  • 4. Велко Велинов Хаджиев
  • 5. Стамен Драгомиров Гочев
  • 6. Деним Ризов Брахомов
  • 7. Филип Костадинов Делисивков
  • 8. Савина Ремзиева Моллова

Зелено движение

  • 1. Борислав Димитров Сандов
  • 2. Маргарита Илиева Иванова
  • 3. Румяна Александрова Иванова
  • 4. Анна Иванова Атанасова
  • 5. Теодор Евгениев Антонов

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Павлина Иванова Влъчкова

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Невена Георгиева Георгиева
  • 2. Мари Василев Кемчев

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Петър Георгиев Георгиев
  • 2. Калин Викторов Божков
  • 3. Тотка Димитрова Конова
  • 4. Стоян Валентинов Цековски
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