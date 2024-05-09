Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от смолянски избирателен район.
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Андрей Руменов Кадишев
- 2. Борислав Климентов Пешев
- 3. Евелин Веселинов Бозов
- 4. Александър Федев Василев
- 5. Йордан Савов Фотев
- 6. Мария Василева Дамянова
- 7. Тодор Костадинов Папучаров
- 8. Йордан Крумов Йорданов
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Соня Мирославова Илиева
- 2. Исмет Мустафов Кехайов
- 3. Сема Джевджет Куцарова
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Емил Асенов Руженов
- 2. Мария Атанасова Томова
- 3. Николина Филипова Бялкова
- 4. Даница Петрова Иванова
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Максим Генов Велков
- 2. Петър Дивинишев Пацев
- 3. Габриел Георгиев Герасимов
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Александър Юлиянов Каров
- 2. Димитриос Василиос Адамопулос-Дамис
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Тихомир Валериев Василев
- 2. Захари Стефанов Руженов
- 3. Цветко Борисов Попов
- 4. Антим Антимов Балталиев
ЦЕНТЪР
- 1. Анастас Георгиев Караджов
- 2. Кольо Петков Парамов
- 3. Йоан Ивов Уюров
- 4. Веселин Бисеров Михтарски
- 5. Борислав Фиданов Солаков
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Севдие Лютвиева Кабакова
- 2. Росен Антимов Багрянов
- 3. Хари Мирославов Куцев
- 4. Юлиян Емилов Каменов
- 5. Стефка Мариянова Делова
- 6. Веселин Димитров Николов
ЕДИНЕНИЕ
- 1. Андрей Георгиев Андонов
- 2. Николай Костадинов Найденов
- 3. Джамал Джамалов Ахмедов
- 4. Ахмед Мустафа Чолак
БНО
- 1. Радослава Асенова Тодорова
- 2. Мартин Славов Кехайов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Ангел Жеков Георгиев
- 2. Елена Христова Данчева
- 3. Юлия Пенчева Ненова
- 4. Янко Златилов Стайков
- 5. Радослав Руменов Жеков
- 6. Вахди Ахмедов Бучев
- 7. Александър Алексиев Чандъров
- 8. Здравко Юрданов Гюров
13. ПП МЕЧ
- 1. Стоян Митков Ковачев
- 2. Кристиян Бисеров Кабадозов
- 3. Ивайло Владков Гроздев
- 4. Васил Костадинов Трендафилов
- 5. Аргир Станимиров Вълчев
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Михал Григоров Камбарев
- 2. Риза Ферхадов Брахимбашев
- 3. Цветомира Христова Вакева
- 4. Цанко Юриев Карталов
- 5. Славка Василева Чакърова
- 6. Благовест Бориславов Босев
- 7. Радост Танева Караиванова-Чейрекова
- 8. Михаил Весков Тодоров
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Огнян Николаев Симеонов
- 2. Велика Димитрова Радева
- 3. Николай Йорданов Даскалов
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Митко Енчев Димитров
- 2. Наташа Александрова Ряхова
- 3. Лидия Иванова Караиванова-Димитрова
- 4. Недялка Хараламбиева Коровска
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Камен Василев Христов
- 2. Ангел Димитров Ангелов
- 3. Мариян Благоев Борисов
- 4. Жана Антонова Илиева
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Светослав Сашов Савелев
- 2. Георги Василев Георгиев
ЛЕВИЦАТА!
- 1. Бойчо Тодоров Мошев
- 2. Димитър Тодоров Сивенов
- 3. Елена Тодорова Лапавичева
- 4. Росен Димитров Владимиров
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Любомир Димитров Кьосев
- 2. Михаил Емилов Груев
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Гънчо Койчев Гънчев
- 2. Деница Нешева Чонова
- 3. Живка Ангелова Атанасова
- 4. Владимир Николов Чанков
ГЕРБ-СДС
- 1. Красимир Митков Събев
- 2. Тодор Тодоров Батков
- 3. Васил Димов Седянков
- 4. Андриян Георгиев Петров
- 5. Нина Юлиянова Карова
- 6. Радослав Валентинов Филизов
- 7. Петя Колева Касабова
- 8. Иван Димитров Стоев
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Петър Христов Виденов
- 2. Ждан Вадимов Чаушев
- 3. Борис Филипов Иванов
- 4. Иванка Ангелова Петрова
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Емил Минков Хумчев
- 2. Петър Петров Каварджиев
- 3. Севдалин Бойков Хъшинов
- 4. Николай Петров Люнчев
- 5. Ина Михайлова Василева
- 6. Валентин Карамфилов Колаклиев
- 7. Марина Димитрова Хаджииванова
- 8. Недялка Димова Митева
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Кристиан Малинов Карабельов
- 2. Лариса Борисова Савова
- 3. Ема Делчева Карачоджукова
- 4. Крум Борисов Савов
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Никола Щонов Киряков
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Валери Тодоров Ценков
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Хайри Реджебов Садъков
- 2. Анджей Веселинов Джандев
- 3. Николай Неделчев Юруков
- 4. Велко Велинов Хаджиев
- 5. Стамен Драгомиров Гочев
- 6. Деним Ризов Брахомов
- 7. Филип Костадинов Делисивков
- 8. Савина Ремзиева Моллова
Зелено движение
- 1. Борислав Димитров Сандов
- 2. Маргарита Илиева Иванова
- 3. Румяна Александрова Иванова
- 4. Анна Иванова Атанасова
- 5. Теодор Евгениев Антонов
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Павлина Иванова Влъчкова
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Невена Георгиева Георгиева
- 2. Мари Василев Кемчев
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Петър Георгиев Георгиев
- 2. Калин Викторов Божков
- 3. Тотка Димитрова Конова
- 4. Стоян Валентинов Цековски