Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от добрички избирателен район:

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. Александър Атанасов Александров
  • 2. Стефан Иванов Костов
  • 3. Ивайло Христов Христов
  • 4. Десислава Георгиева Жекова
  • 5. Доньо Георгиев Донев
  • 6. Димитър Пеев Димитров
  • 7. Димитър Красимиров Иванов
  • 8. Стефан Йорданов Стефанов

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Николай Колев Диков
  • 2. Десислава Иванова Иванова
  • 3. Доника Радославова Стоичкова
  • 4. Валери Йорданов Ангелов

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Светослав Божидаров Гочев
  • 2. Кристина Йорданова Сунгарска
  • 3. Калина Лъчезарова Джуджева
  • 4. Атанас Петров Атанасов
  • 5. Веселин Иванов Василев
  • 6. Вълчо Иванов Вълчев
  • 7. Димитър Христов Димитров
  • 8. Димитър Антонов Антонов

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Христо Георгиев Лафчиев
  • 2. Димитър Дончев Иванов
  • 3. Герчо Илиев Цачев
  • 4. Димитър Маринов Панайотов

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Таня Георгиева Попова
  • 2. Христо Георгиев Христов
  • 3. Красимира Трифонова Даскалова
  • 4. Мария Николова Михалева
  • 5. Станимир Иванов Станев
  • 6. Димитър Иванов Василев
  • 7. Веселина Димитрова Цанева

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Йордан Антонов Яков
  • 2. Веселин Костадинов Димитров
  • 3. Пламен Стоянов Паскалев

ЦЕНТЪР

  • 1. РОСТИСЛАВА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
  • 2. ТРИФОН ВЛАДИМИРОВ ЙОРДАНОВ
  • 3. ГЕНАДИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
  • 4. ЯВОР ДРАГОМИРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
  • 5. ЖЕЛЧО ИЛИЕВ ПЕТРОВ
  • 6. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ
  • 7. МАРИЯ-МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА РУСЕВА-СТЕФАНОВА

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Десислава Ивова Трифонова
  • 2. Иво Николов Стамболийски
  • 3. Стоянка Господинова Кескинова
  • 4. Виолина Петрова Тонева
  • 5. Мария Драгомирова Драганова

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. Елена Петкова Вутова
  • 2. Юлиян Петров Георгиев
  • 3. Александра Руменова Петрова
  • 4. Христина Иванова Ганева
  • 5. Жулиета Сергеевна Драганова
  • 6. Христина Стоянова Христова

БНО

  • 1. Петър Евтимов Евтимов
  • 2. Александър Борисов Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Константина Венциславова Петрова
  • 2. Марин Минков Попов
  • 3. Калинка Николова Василева-Николаева
  • 4. Георги Росенов Джендов
  • 5. Георги Иванов Георгиев
  • 6. Дилян Георгиев Димитров
  • 7. Димчо Димитров Димчев
  • 8. Живко Веселинов Димитров
  • 9. Искрен Митков Събев

ПП МЕЧ

  • 1. Валентин Пламенов Воденичаров
  • 2. Мария Иванова Драганова
  • 3. Илиян Тодоров Стоянов
  • 4. Ангел Георгиев Ненов
  • 5. Петър Петров Петров
  • 6. Янаки Иванов Николов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Ивайло Николаев Мирчев
  • 2. Йорданка Яникова Костадинова
  • 3. Даниел Максим Лорер
  • 4. Милена Вълчева Желева-Керанова
  • 5. Радослав Христов Георгиев
  • 6. Надежда Димитрова Иванова
  • 7. Елисавета Димитрова Белобрадова
  • 8. Димитър Петков Франгов
  • 9. Христо Стойчев Иванов
  • 10. Надежда Костова Пампорова

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Димитричка Георгиева Мирчева
  • 2. Здравко Симеонов Симеонов
  • 3. Недялка Мирчева Вълчева
  • 4. Михаил Димитров Михалев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Веселин Николаев Колев
  • 2. Юлиян Стоянов Петков
  • 3. Веселин Паунов Станев
  • 4. Райна Жекова Михова
  • 5. Кристина Христова Кръстева
  • 6. Даниел Епифаниев Похомов
  • 7. Румяна Йорданова Раданова
  • 8. Невянка Иванова Василева

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Ивелина Стефанова Йорданова
  • 2. Младен Йорданов Станев
  • 3. Христо Янков Даскалов
  • 4. Димо Димов Белчев
  • 5. Ангел Диянов Димитров

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Веселин Славчев Казаков
  • 2. Бояна Миленова Йорданова
  • 3. Марица Арменак Тепеликян
  • 4. Дончо Ангелов Дончев
  • 5. Михаил Дончев Дончев
  • 6. Тихомир Петров Петров

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ
  • 2. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
  • 3. ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА ТУПАРЕЕВА
  • 4. МИГЛЕНА ТОДОРОВА ГАНЕВА
  • 5. СЕВДА САБИТ РЕДЖЕБ
  • 6. ВЕСЕЛИН МАРКОВ ЙОВЕВ
  • 7. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ БЕКЯРОВ
  • 8. РОСЕН ЯНКОВ ЗЛАТЕВ
  • 9. ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ТАШЕВА
  • 10. ПАНЬО МИХАЛЕВ НИКОЛОВ

артия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Борислав Атанасов Даскалов
  • 2. Георги Пасков Стамболов
  • 3. Ирена Николова Василева
  • 4. Димитър Костов Славов
  • 5. Ивайло Иванов Захариев
  • 6. Аполина Красимирова Минева

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Цено Костадинов Иванов

ГЕРБ-СДС

  • 1. Деница Евгениева Сачева
  • 2. Йордан Пламенов Иванов
  • 3. Димитър Йорданов Димитров
  • 4. Гергана Димитрова Добрева
  • 5. Живко Стоянов Желев
  • 6. Иво Пенчев Пенчев
  • 7. Венета Иванова Димитрова
  • 8. Илиян Стефанов Станоев
  • 9. Павел Георгиев Градинаров
  • 10. Мирослава Пламенова Василева-Малева

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Павел Валериев Димитров
  • 2. Мартин Найденов Николов
  • 3. Петър Йозов Топалски
  • 4. Данаил Николаев Иванов
  • 5. Борис Филипов Иванов
  • 6. Детелин Миронов Кюркчиев

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Мая Йорданова Димитрова
  • 2. Павлин Росенов Йорданов
  • 3. Гинка Атанасова Христова
  • 4. Мария Атанасова Кирякова
  • 5. Стоян Николаев Люцканов
  • 6. Антон Дочев Стоянов
  • 7. Деян Георгиев Димитров
  • 8. Маринела Вълчева Балчева
  • 9. Иван Петров Костов
  • 10. Боян Саркизов Саркизов

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Момчил Йорданов Радичков
  • 2. Радомир Любомиров Драганов
  • 3. Георги Георгиев Георгиев
  • 4. Дамян Василев Димов
  • 5. Ангел Николаев Кючуков
  • 6. Андрей Александров Петков
  • 7. Олга Николаева Дочева

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Андрей Петров Слабаков
  • 2. Станислав Добрев Илиев
  • 3. Христина Стефанова Павлова
  • 4. Костадин Николов Станчев
  • 5. Георги Златев Георгиев
  • 6. Красимир Йорданов Кирилов
  • 7. Тихомир Маринов Маринов

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Иван Димитров Казаков
  • 2. Димитър Иванов Авгеринов
  • 3. Светла Иванова Димитрова
  • 4. Надежда Христова Славчева

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Ертен Белгинова Анисова
  • 2. Тансер Неждиев Ибрямов
  • 3. Абил Исмет Абил
  • 4. Дениз Бюрхан Дюкянджи
  • 5. Гизем Несрин Ахмед
  • 6. Назми Вели Шерифали
  • 7. Денис Бехат Нихат
  • 8. Константин Йорданов Костов
  • 9. Марин Пенев Маринов
  • 10. Гьокан Гюрхай Рамадан

Зелено движение

  • 1. Християн Ивелинов Христов
  • 2. Тодор Тонев Тонев
  • 3. Светослав Димитров Димитров
  • 4. Миросвета Енчева Петрова

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Радостина Пенчева Минева

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Георги Стефанов Неделчев
  • 2. Албена Георгиева Митева
  • 3. Антон Петров Петров

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Мария Стефанова Атанасова
  • 2. Върбан Антонов Върбанов
  • 3. Иван Георгиев Андреев

 

ИЗБРАНО
Орландо Блум сподели защо се е влюбил в Кейти Пери Лайф
Орландо Блум сподели защо се е влюбил в Кейти Пери
26169
Греда след греда за ПСЖ и в крайна сметка Борусия потегли към "Уембли" Корнер
Греда след греда за ПСЖ и в крайна сметка Борусия потегли към "Уембли"
10816
"Виртшафтсвохе": Корупция и имотен балон са проблемите на България по пътя към еврото Бизнес
"Виртшафтсвохе": Корупция и имотен балон са проблемите на България по пътя към еврото
10280
"ТикТок" заведе дело срещу САЩ IT
"ТикТок" заведе дело срещу САЩ
3653
Отиде си скулпторът Антон Дончев Impressio
Отиде си скулпторът Антон Дончев
988
Ода за един град URBN
Ода за един град
1952
Ryanair базира четвърти самолет в София и започва да лети до пет нови дестинации Trip
Ryanair базира четвърти самолет в София и започва да лети до пет нови дестинации
5114
Гьозлеме със зеленолистни и сирене Вкусотии
Гьозлеме със зеленолистни и сирене
2847
5 зодии, които никога няма да ви се извинят Zodiac
5 зодии, които никога няма да ви се извинят
8604
Гръм и мълнии: Мощна буря удари София и други градове (снимки/видео) Времето
Гръм и мълнии: Мощна буря удари София и други градове (снимки/видео)
21608