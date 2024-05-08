Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от добрички избирателен район:
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Александър Атанасов Александров
- 2. Стефан Иванов Костов
- 3. Ивайло Христов Христов
- 4. Десислава Георгиева Жекова
- 5. Доньо Георгиев Донев
- 6. Димитър Пеев Димитров
- 7. Димитър Красимиров Иванов
- 8. Стефан Йорданов Стефанов
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Николай Колев Диков
- 2. Десислава Иванова Иванова
- 3. Доника Радославова Стоичкова
- 4. Валери Йорданов Ангелов
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Светослав Божидаров Гочев
- 2. Кристина Йорданова Сунгарска
- 3. Калина Лъчезарова Джуджева
- 4. Атанас Петров Атанасов
- 5. Веселин Иванов Василев
- 6. Вълчо Иванов Вълчев
- 7. Димитър Христов Димитров
- 8. Димитър Антонов Антонов
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Христо Георгиев Лафчиев
- 2. Димитър Дончев Иванов
- 3. Герчо Илиев Цачев
- 4. Димитър Маринов Панайотов
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Таня Георгиева Попова
- 2. Христо Георгиев Христов
- 3. Красимира Трифонова Даскалова
- 4. Мария Николова Михалева
- 5. Станимир Иванов Станев
- 6. Димитър Иванов Василев
- 7. Веселина Димитрова Цанева
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Йордан Антонов Яков
- 2. Веселин Костадинов Димитров
- 3. Пламен Стоянов Паскалев
ЦЕНТЪР
- 1. РОСТИСЛАВА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
- 2. ТРИФОН ВЛАДИМИРОВ ЙОРДАНОВ
- 3. ГЕНАДИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
- 4. ЯВОР ДРАГОМИРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
- 5. ЖЕЛЧО ИЛИЕВ ПЕТРОВ
- 6. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ
- 7. МАРИЯ-МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА РУСЕВА-СТЕФАНОВА
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Десислава Ивова Трифонова
- 2. Иво Николов Стамболийски
- 3. Стоянка Господинова Кескинова
- 4. Виолина Петрова Тонева
- 5. Мария Драгомирова Драганова
ЕДИНЕНИЕ
- 1. Елена Петкова Вутова
- 2. Юлиян Петров Георгиев
- 3. Александра Руменова Петрова
- 4. Христина Иванова Ганева
- 5. Жулиета Сергеевна Драганова
- 6. Христина Стоянова Христова
БНО
- 1. Петър Евтимов Евтимов
- 2. Александър Борисов Димитров
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Константина Венциславова Петрова
- 2. Марин Минков Попов
- 3. Калинка Николова Василева-Николаева
- 4. Георги Росенов Джендов
- 5. Георги Иванов Георгиев
- 6. Дилян Георгиев Димитров
- 7. Димчо Димитров Димчев
- 8. Живко Веселинов Димитров
- 9. Искрен Митков Събев
ПП МЕЧ
- 1. Валентин Пламенов Воденичаров
- 2. Мария Иванова Драганова
- 3. Илиян Тодоров Стоянов
- 4. Ангел Георгиев Ненов
- 5. Петър Петров Петров
- 6. Янаки Иванов Николов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Ивайло Николаев Мирчев
- 2. Йорданка Яникова Костадинова
- 3. Даниел Максим Лорер
- 4. Милена Вълчева Желева-Керанова
- 5. Радослав Христов Георгиев
- 6. Надежда Димитрова Иванова
- 7. Елисавета Димитрова Белобрадова
- 8. Димитър Петков Франгов
- 9. Христо Стойчев Иванов
- 10. Надежда Костова Пампорова
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Димитричка Георгиева Мирчева
- 2. Здравко Симеонов Симеонов
- 3. Недялка Мирчева Вълчева
- 4. Михаил Димитров Михалев
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Веселин Николаев Колев
- 2. Юлиян Стоянов Петков
- 3. Веселин Паунов Станев
- 4. Райна Жекова Михова
- 5. Кристина Христова Кръстева
- 6. Даниел Епифаниев Похомов
- 7. Румяна Йорданова Раданова
- 8. Невянка Иванова Василева
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Ивелина Стефанова Йорданова
- 2. Младен Йорданов Станев
- 3. Христо Янков Даскалов
- 4. Димо Димов Белчев
- 5. Ангел Диянов Димитров
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Веселин Славчев Казаков
- 2. Бояна Миленова Йорданова
- 3. Марица Арменак Тепеликян
- 4. Дончо Ангелов Дончев
- 5. Михаил Дончев Дончев
- 6. Тихомир Петров Петров
ЛЕВИЦАТА!
- 1. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ
- 2. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
- 3. ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА ТУПАРЕЕВА
- 4. МИГЛЕНА ТОДОРОВА ГАНЕВА
- 5. СЕВДА САБИТ РЕДЖЕБ
- 6. ВЕСЕЛИН МАРКОВ ЙОВЕВ
- 7. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ БЕКЯРОВ
- 8. РОСЕН ЯНКОВ ЗЛАТЕВ
- 9. ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ТАШЕВА
- 10. ПАНЬО МИХАЛЕВ НИКОЛОВ
артия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Борислав Атанасов Даскалов
- 2. Георги Пасков Стамболов
- 3. Ирена Николова Василева
- 4. Димитър Костов Славов
- 5. Ивайло Иванов Захариев
- 6. Аполина Красимирова Минева
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Цено Костадинов Иванов
ГЕРБ-СДС
- 1. Деница Евгениева Сачева
- 2. Йордан Пламенов Иванов
- 3. Димитър Йорданов Димитров
- 4. Гергана Димитрова Добрева
- 5. Живко Стоянов Желев
- 6. Иво Пенчев Пенчев
- 7. Венета Иванова Димитрова
- 8. Илиян Стефанов Станоев
- 9. Павел Георгиев Градинаров
- 10. Мирослава Пламенова Василева-Малева
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Павел Валериев Димитров
- 2. Мартин Найденов Николов
- 3. Петър Йозов Топалски
- 4. Данаил Николаев Иванов
- 5. Борис Филипов Иванов
- 6. Детелин Миронов Кюркчиев
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Мая Йорданова Димитрова
- 2. Павлин Росенов Йорданов
- 3. Гинка Атанасова Христова
- 4. Мария Атанасова Кирякова
- 5. Стоян Николаев Люцканов
- 6. Антон Дочев Стоянов
- 7. Деян Георгиев Димитров
- 8. Маринела Вълчева Балчева
- 9. Иван Петров Костов
- 10. Боян Саркизов Саркизов
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Момчил Йорданов Радичков
- 2. Радомир Любомиров Драганов
- 3. Георги Георгиев Георгиев
- 4. Дамян Василев Димов
- 5. Ангел Николаев Кючуков
- 6. Андрей Александров Петков
- 7. Олга Николаева Дочева
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Андрей Петров Слабаков
- 2. Станислав Добрев Илиев
- 3. Христина Стефанова Павлова
- 4. Костадин Николов Станчев
- 5. Георги Златев Георгиев
- 6. Красимир Йорданов Кирилов
- 7. Тихомир Маринов Маринов
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Иван Димитров Казаков
- 2. Димитър Иванов Авгеринов
- 3. Светла Иванова Димитрова
- 4. Надежда Христова Славчева
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Ертен Белгинова Анисова
- 2. Тансер Неждиев Ибрямов
- 3. Абил Исмет Абил
- 4. Дениз Бюрхан Дюкянджи
- 5. Гизем Несрин Ахмед
- 6. Назми Вели Шерифали
- 7. Денис Бехат Нихат
- 8. Константин Йорданов Костов
- 9. Марин Пенев Маринов
- 10. Гьокан Гюрхай Рамадан
Зелено движение
- 1. Християн Ивелинов Христов
- 2. Тодор Тонев Тонев
- 3. Светослав Димитров Димитров
- 4. Миросвета Енчева Петрова
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Радостина Пенчева Минева
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Георги Стефанов Неделчев
- 2. Албена Георгиева Митева
- 3. Антон Петров Петров
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Мария Стефанова Атанасова
- 2. Върбан Антонов Върбанов
- 3. Иван Георгиев Андреев