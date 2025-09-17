ДПС-НН овладява мандатоносителя ГЕРБ и управлението, но стабилността му зависи и от ситуацията извън парламента, заяви президентът

4719 Скрийншот: Фейсбук, БНТ

Президентът Румен Радев предупреди управляващите, че могат да бъдат свалени от народното недоволство по повод увереността им, че вотовете на недоверие не могат да разклатят властта. Този намек той направи в коментар пред медиите по повод дебатите по петия вот на недоверие.

"Прави впечатление самодоволството на управляващите, според които вотовете на недоверие няма да имат поради една основна причина - фрагментацията на опозицията", отбеляза Радев.

"Но тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, но тя зависи и от ситуацията извън парламента. А българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте", предупреди президентът, че правителството може да очаква да избухне социално недоволство.

Той коментира още, че управляващата коалиция е подменила вота на избирателите и обслужва само една политическа сила, като назова коя е тя - ДПС - Ново начало. По думите му партията на Пеевски все повече овладява държавата "и то демонстративно, не само мандатоносителя, но и цялото управление".

Президентът добави още, че няма никакво намерение да отговаря на нападките на ДПС-НН за колите на президентския екип и насърчи журналистите да попитат комисията, която назначава охраната - ДАНС, МВР и НСО, къде и как живее лидерът на тази партия.

Радев беше категоричен, че няма никакво намерение да разваля инвестицията на германския оръжеен концерн "Райнметал" заедно с ВМЗ "Сопот". В това го обвини малко по-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака г-н Пепергер в България и го убедих да инвестира тук, друг е въпросът е как ще се реализира тази инвестиция. Отговорността е на изпълнителната власт. Така че нямам никакво намерение да развалям нищо, но когато в президентската институция се получи сигнал, аз съм длъжен да реагирам", каза той по отношение на ВМЗ "Сопот".

Румен Радев отново повтори, че е отказал назначаването на Деньо Денев за председател на ДАНС.

"Вече съм отговорил писмено с "Не". Процедурата е приключена", затвори темата Радев.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.