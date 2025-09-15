Президентът Румен Радев обяви за обречен петия вот на недоверие към кабинета "Желязков", който ще бъде обсъден и гласуван тази седмица.

Кабинетът "Желязков"

"На този наистина прекрасен български празник на нашите деца не искам да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие", заяви Радев, цитиран от БТА, в отговор на въпрос на брифинг, след като присъства на откриването на новата учебна година в Първа английска гимназия в София.

Той отговори и на въпрос за приети на първо четене в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание промени в Закона за Националната служба за охрана, които предвиждат администрацията му да няма право за превоз от НСО. "Всяка, дори регионална дирекция, на което и да е министерство, има служебни автомобили", посочи Радев, като подчерта, че президентската администрация е единствената държавна институция, която не разполага със служебни автомобили. "Няма проблем, нека не бъде НСО, но трябва да осигурят бюджет, парк, коли, шофьори", каза още президентът.

Запитан какво се цели с това законодателно предложение (внесено от бившия вътрешен министър Калин Стоянов, депутат от ДПС-Ново начало, бел. ред.), държавният глава посочи, че целта е противопоставяне. "Днес няма да си губим времето с такива злободневни теми. Нито с други министерства, които се оплетоха с разни лъжи, нито с признанията от вчера на г-н Борисов, че магистрала "Хемус" ще ни струва двойно. Разбира се, че ще ни струва двойно, аз съм съгласен с него, тъй като първия път плащанията изтекоха в чували", отвърна Румен Радев.

