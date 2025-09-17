9 милиарда дълг са изтеглени от кабинета "Желязков" за "касичките ББР и БЕХ и всякакви други", заяви лидерът на "Продължаваме промяната"

468 Кадър: facebook.com/prodalzhavamepromyanata

Дефицитът в държавния бюджет ще се покачва, ако кабинетът "Желязков" остане, а не ако падне, заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в отговор на изявление на Бойко Борисов, че с искането за оставка на правителството от ПП-ДБ работят срещу влизане на България в еврозоната.

"Ако падне правителството, дефицитът щял да стигне от 8 до 12%. Всъщност, дефицитът ще стигне 8%, ако не падне правителството", заяви Василев на брифинг в кулоарите на Народното събрание по време на дебатите по петия вот на недоверие на кабинета "Желязков".

"Към края на юли (тъй като данните за август още не са излезли, министър Теменужка Петкова спря да публикува данните в края на месеца и за август месец няма данни), можачите от ГЕРБ докараха рекорден дефицит от над 4 милиарда лева", посочи Василев и изтъкна, че когато той беше министър на финансите, "едната година нямаше дефицит и имаше излишък от 500 млн., другата година пак нямаше дефицит и имаше излишък от милиард и половина".

По думите му при дефицит от над 4 милиарда досега, което е 2% от БВП, означава, че ще е "много трудно, да не кажа невъзможно, да се вместим в 3-процентовата рамка".

"Изтегленият дълг към момента е 18 млрд. Имаме 6 млрд. за увеличения на пенсии и заплати плюс 3 млрд. за стари дългове. Това са едни 9 млрд., които са изтеглени от това правителство и са внесени в касичките ББР и БЕХ и всякакви други. Затова не им се връзват сметките и по този начин крадат българските граждани с 9 млрд. лева", заяви Асен Василев.

Председателят на ПП коментира и темата за ВМЗ-Сопот, по която Борисов и президентът Румен Радев размениха нападки: "Това, което виждаме в момента с ВМЗ, е, че има желание за инвестиция с европейски средства, доколкото ми е известно. И оттам нататък вече е въпрос на българската държава тази инвестиция да се случи по най-добрият начин, при най-изгодни условия".

Василев каза, че не разполага с детайли по търговски преговори, които се водят. "Най-вероятно ще трябва да поискаме, преди да се случи инвестицията, да видим всички параметри и министерствата на отбраната и на икономиката да защитят максимално българския интерес", добави той.

"Областният управител на Разград продължава да е на поста. Това ясно показва, че правителството е на Делян Пеевски и той ще иска да го държи възможно най-дълго", коментира Асен Василев изключения от ГЕРБ Владимир Димитров, който отрече да отива в ДПС-НН и за изявлението на Пеевски, че гарантира пълен мандат на кабинета.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.