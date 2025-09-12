"При спазването на принципите на разделение на властите и правовата държава, не е възможно едностранно възлагане на волята на една институция над другата", каза премиерът

4371 Снимка: БТА

Премиерът Росен Желязков призна пред пленарната зала, че кабинетът все още чака президентът да съгласува новия председател на ДАНС.

"Президентът изрази в медийното и обществено пространство своята позиция, но все още очакваме да се произнесе в рамките на съгласувателната процедура, като израз на волята ни за институционално взаимодействие, а не противопоставяне и предизвикване на конфликт". Това каза премиерът Росен Желязков по време на участието си в днешния парламентарен контрол, отговаряйки на въпрос, свързан с процедурата по назначаване на нов председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Росен Желязков намекна, че президентът не спазва закона, като налага волята си над изпълнителната власт.

"Действащата законова уредба предвижда определяне на председател на ДАНС да се извършва в хипотезата на споделена компетентност между Министерския съвет и президента на България. При спазването на принципите на разделение на властите и правовата държава, не е възможно едностранно възлагане на волята на една институция над другата", каза Росен Желязков, предаде БТА.

Още в края на август държавният глава Румен Радев заяви, че няма да подпише указ и да одобри предложената му кандидатура, като посочи като един от аргументите, че в момента се извършва "брутална чистка" в службата. Предложението на кабинета е за Деньо Денев, който и в момента е временно изпъняващ функциите и ръководи службата до президентски указ за титуляр.

"Законовата процедура по назначаване на председателя на ДАНС изисква съвпадане на еднакви по съдържание волеизявления и на двата органа, което предполага взаимодействие за постигане на общо съгласие", каза днес премиерът Желязков.

Той припомни, че правителството вече е изпратило на президента искане за съгласуване за назначаване на Деньо Денев като председател на ДАНС. Преди дни стана ясно, че то е изпратено още на 1 юли.

Правителството не носи отговорност за действията на друг орган, посочи Желязков.

Въпросът към премиера бе отправен от Атанас Атанасов от ПП-ДБ, който попита и дали не може кабинетът да предложи няколко кандидати, които да предложат концепции за управление на службата и да бъдат изслушвани в ресорната парламентарна комисия.

По думите на премиера обаче това не е възможност, защото не съответства на установената нормативна уредба.

Считано от 4 юни, тази година, Пламен Тончев беше освободен от поста председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, като за временно изпълняващ длъжността беше определен неговият заместник Деньо Денев.

