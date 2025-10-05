Радев: РСМ е готова да окаже помощ за справяне с последиците от наводненията
Държавният глава проведе телефонен разговор с колегата си Гордана Силяновска
Република Северна Македония (РСМ) е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията, съобщи в "Екс" президентът Румен Радев след телефонен разговор с колегата си Гордана Силяновска.
Президентът Радев
"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа българският държавен глава.
Интензивните дъждове и наводнения засегнаха редица области в страната, като част от населението остава без електроснабдяване, а достъпът до пострадалите райони е ограничен. Наводненията взеха четири жертви, а аварийните и възстановителните дейности продължават, като доброволци, военни и екипи на социалните служби работят за разчистване на пътища, осигуряване на безопасността на населението и възстановяване на нормалния ритъм на живот.
Вчера тялото на 58-годишна руска гражданка бе намерено във вила в крайната зона на курорта "Елените", до която не е имало достъп. Ден по-рано живота си изгубиха 57-годишният граничен полицай Стефан Иванов, 62-годишният багерист Цанко Иванов и 65-годишният Шабан Назиф, служител в хотелски комплекс, който загина в стая на подземен етаж.