57-годишният служител граничен полицай е управлявал бордова лодка в морето в търсене на бедстващи хора, когато вълна го помита

841 Снимка: МВР

Главен боцман на граничния кораб "Балчик" Стефан Иванов е загиналият граничен полицай при спасителните дейности в морето на Елените, след като селището беше потопено от двуметрова вълна. 57-годишният служител на МВР е управлявал бордова лодка в морето, когато вълна го помита и въпреки че е извлечен на брега, не са могли да го спасят.

Стефан Иванов управлявал бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги извършвал обследване на брега в търсене на бедстващи, съобщиха от МВР.

Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 57-годишният граничен полицай починал, посочват още от вътрешното министерство.

"Министерството на вътрешните работи изказва искрени съболезнования на близките и колегите на главен боцман Стефан Иванов, дългогодишен служител на Главната дирекция "Гранична полиция", който загина при спасителна операция на море в района на Елените", написаха от ведомството във Фейсбук.

Съболезнования изказа в социалната мрежа и председателят на полицейския синдикат Илия Кузманов.

"Днес, изпълнявайки човешкия си и служебен дълг, колегата и член на СФСМВР, Стефан Иванов, дългогодишен служител на ГД "Гранична полиция", загина при спасителна операция на море в района на к.к. "Елените";

Главен боцман на гранично-полицейски кораб "Балчик"!

Поклон, братле!

Почивай в мир! Завинаги един от нас!", написа синдикалистът в профила си във фейсбук.

Полицейският служител стана третата жертва на наводнението в курортното селище Елените.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.