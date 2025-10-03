Гневът на природата

Главен боцман на граничния кораб "Балчик" Стефан Иванов е загиналият граничен полицай при спасителните дейности в морето на Елените, след като селището беше потопено от двуметрова вълна. 57-годишният служител на МВР е управлявал бордова лодка в морето, когато вълна го помита и въпреки че е извлечен на брега, не са могли да го спасят.

Стефан Иванов управлявал бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги извършвал обследване на брега в търсене на бедстващи, съобщиха от МВР.

Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 57-годишният граничен полицай починал, посочват още от вътрешното министерство.

"Министерството на вътрешните работи изказва искрени съболезнования на близките и колегите на главен боцман Стефан Иванов, дългогодишен служител на Главната дирекция "Гранична полиция", който загина при спасителна операция на море в района на Елените", написаха от ведомството във Фейсбук.

Граничен полицай е третият загинал при потопа
Съболезнования изказа в социалната мрежа и председателят на полицейския синдикат Илия Кузманов.

"Днес, изпълнявайки човешкия си и служебен дълг, колегата и член на СФСМВР, Стефан Иванов, дългогодишен служител на ГД "Гранична полиция", загина при спасителна операция на море в района на к.к. "Елените";

Главен боцман на гранично-полицейски кораб "Балчик"!

Поклон, братле!

Почивай в мир! Завинаги един от нас!", написа синдикалистът в профила си във фейсбук.

Полицейският служител стана третата жертва на наводнението в курортното селище Елените.

