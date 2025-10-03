62-годишният багерист, който бе отнесен от прииждащата вода във ваканционното селище "Елените" пред очите на спасителни екипи и журналисти, е загинал. Това потвърдиха от МВР и местните власти. 

Водокалипсис

Инцидентът стана около 14.50 часа.

Мъжът е влязъл с тежката техника във водата в опит да окаже помощ на бедстващи хора, но багерът е бил понесен от течението. Багеристът се е опитал да плува, а спасителните екипи да достигнат до човека, но не са успели и той е отнесен от приливната вълна.

Мъжът се казва Цанко и е от село Тънково. Той е бил от първите служители, отговарящи за чистотата в "Елените", като е работел към общинската структура "Благоустройство и почистване", съобщи кметът на Свети Влас Иван Николов.

"Водният стълб, който връхлетя пътя, бе над 2 метра и се стовари изневиделица, докато Цанко опитваше да разчисти пътя след първата ударна вълна на потопа, която бе довлякла корени и отчупени дървета. Опита да разчисти на ръце част от наносите, напускайки своята машина. Именно тогава се стовари огромният прилив. Цанко положи усилия да се хване за стеблото на голямо дърво, но силите му стигнаха за не повече от 5 минути", разказа Николов.

Багерист е отнесен от прииждащата вода в "Елените" пред очите на спасители
Виж още Багерист е отнесен от прииждащата вода в "Елените" пред очите на спасители

По-рано от областната администрация в Бургас съобщиха за първата жертва на потопа. Това е мъж, който се е намирал в подземен етаж на сграда в "Елените". Загиналият е служител във ваканционното селище и е бил на работното си място.

На територията на област Бургас работят 18 екипа с над 50 служители, каза пред журналисти началникът на Националния оперативен център към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) комисар Калоян Дончев.

Първа жертва на потопа във ваканционно селище "Елените" (видео/снимки)
Виж още Първа жертва на потопа във ваканционно селище "Елените" (видео/снимки)

Продължава временната организация на движението с алтернативни маршрути в засегнатите участъци по Черноморието, съобщи на брифинг комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна Полиция" в Главна дирекция "Национална полиция", след заседанието на оперативния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка.

Предприети са всички необходими действия за премахване на препятствията, които затрудняват или са блокирали участъци от републиканската пътна мрежа, каза тя. Комисар Ботева апелира всички хора, които планират пътувания, да се информират.

ИЗБРАНО
Уилям: Ще променя монархията, когато стана крал Лайф
Уилям: Ще променя монархията, когато стана крал
11294
Разлика в класите: Шестият в испанската Ла Лига не даде шанс на Лудогорец - 2:0 Корнер
Разлика в класите: Шестият в испанската Ла Лига не даде шанс на Лудогорец - 2:0
4411
Технополис и Практикер спечелиха 7 награди на Career Show Awards Бизнес
Технополис и Практикер спечелиха 7 награди на Career Show Awards
2138
Британското космическо командване: Нашите сателити са заглушавани от руснаците IT
Британското космическо командване: Нашите сателити са заглушавани от руснаците
1471
Гений, принуден да твори, измъчван от съвест, страх и срам Impressio
Гений, принуден да твори, измъчван от съвест, страх и срам
6467
Мойен: Островът, който остана верен на природата Trip
Мойен: Островът, който остана верен на природата
659
Пържени филийки по френски Вкусотии
Пържени филийки по френски
2547
Силата на харизмата: Кои зодиакални знаци са с вроден дар на влияние? Zodiac
Силата на харизмата: Кои зодиакални знаци са с вроден дар на влияние?
1638
Временно отслабване на валежите утре, нови обилни дъждове от понеделник Времето
Временно отслабване на валежите утре, нови обилни дъждове от понеделник
2622