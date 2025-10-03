7802 Снимка: Областна администрация-Бургас

62-годишният багерист, който бе отнесен от прииждащата вода във ваканционното селище "Елените" пред очите на спасителни екипи и журналисти, е загинал. Това потвърдиха от МВР и местните власти.

Инцидентът стана около 14.50 часа.

Мъжът е влязъл с тежката техника във водата в опит да окаже помощ на бедстващи хора, но багерът е бил понесен от течението. Багеристът се е опитал да плува, а спасителните екипи да достигнат до човека, но не са успели и той е отнесен от приливната вълна.

Мъжът се казва Цанко и е от село Тънково. Той е бил от първите служители, отговарящи за чистотата в "Елените", като е работел към общинската структура "Благоустройство и почистване", съобщи кметът на Свети Влас Иван Николов.

"Водният стълб, който връхлетя пътя, бе над 2 метра и се стовари изневиделица, докато Цанко опитваше да разчисти пътя след първата ударна вълна на потопа, която бе довлякла корени и отчупени дървета. Опита да разчисти на ръце част от наносите, напускайки своята машина. Именно тогава се стовари огромният прилив. Цанко положи усилия да се хване за стеблото на голямо дърво, но силите му стигнаха за не повече от 5 минути", разказа Николов.

По-рано от областната администрация в Бургас съобщиха за първата жертва на потопа. Това е мъж, който се е намирал в подземен етаж на сграда в "Елените". Загиналият е служител във ваканционното селище и е бил на работното си място.

На територията на област Бургас работят 18 екипа с над 50 служители, каза пред журналисти началникът на Националния оперативен център към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) комисар Калоян Дончев.

Продължава временната организация на движението с алтернативни маршрути в засегнатите участъци по Черноморието, съобщи на брифинг комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна Полиция" в Главна дирекция "Национална полиция", след заседанието на оперативния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка.

Предприети са всички необходими действия за премахване на препятствията, които затрудняват или са блокирали участъци от републиканската пътна мрежа, каза тя. Комисар Ботева апелира всички хора, които планират пътувания, да се информират.

