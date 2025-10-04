Полицията пък е задържала двама мародери, в които са намерени 4500 евро, лаптопи, парфюми и дрехи

0 Снимка: Областна администрация-Бургас

В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена във ваканционно селище "Елените", съобщи пред БТА кметът Иван Николов.

По първоначална информация трупът е намерен в апартамент на втория етаж на сграда в курорта, след като съпругът на жената подал сигнал, че не може да се свърже с нея. По получените сведения от него, тя е била сама в курортния комплекс.

Така жертвите на водната стихия по Черноморието стават четири. Вчера живота си изгубиха 57-годишният граничен полицай Стефан Иванов, 62-годишният багерист Цанко Иванов и 65-годишният Шабан Назиф, служител в хотелски комплекс, който загина в стая на подземен етаж.

Разчистването на ваканционното селище вече е в пълен ход. Стотици пожарникари, военни, полицаи, спасителни отряди, доброволци и екипи на общината работят по премахването на наноси, кал, паднали дървета и автомобили. По искане на областния управител Владимир Крумов в помощ се включиха и допълнителни сили на Министерството на отбраната - два военни модула от Атия и Лозово с 45 военнослужещи, техника за ръчно разчистване, багер и фадрома.

От Областният кризисен щаб съобщиха, че достъпът до района остава ограничен, а имуществото на евакуираните е под постоянна охрана. Въпреки ограничителните мерки от Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха, че са задържани двама мародери в района на плажа.

В мъжете, които са криминално проявени и са от Свети Влас, са открити 4500 евро, ключове от стаи, две чанти с лаптопи, парфюми и скъпи дрехи.

Бедственото положение в общините Несебър и Царево остава в сила. Разчистването на терените продължава и утре.

