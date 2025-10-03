35944 Снимка: БТА

Потопът по Черноморието взе първата си жертва. Тялото на мъж е открито в подземен етаж на сграда във ваканционно селище "Елените", съобщиха от областната администрация в Бургас.

Самоличността на загиналия към този момент не е ясна.

"За съжаление, след като водата е навлязла на територията на комплекс, състоящ се от четири сгради, служителите на Пожарна безопасност към МВР са установили жертва. Човекът, който виждат, се е удавил. Той е бил в подземен етаж. В момента тече спасителна операция за изваждане на трупа", обясни зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров на брифинг в Министерския съвет.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Малко по-рано местните власти обявиха, че тече евакуация в "Елените", задействана е националната система за ранно известяване BG-ALERT с указания за качване на високо заради преляла река. Несебър, Слънчев бряг и Приморско също са под вода заради проливните дъждове.

Заради пороя приливна вълна е заляла всички хотели и сгради във ваканционното селище, което се намира на около 5 километра от Свети Влас.

Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора. Веднага са изпратени два екипа на пожарната от Несебър, един екип на пожарната от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.

Снимка: БТА

При пристигане екипите с високопроходима техника трудно достигат до сградите, но след спадане на нивото на водата успяват да достигнат до хотелите. До този момент са евакуирани 6 жени, три от които от Полша.

Снимка: БТА

Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи.

Достъпът до "Елените" в момента е невъзможен, разказа пред БНР Теменуга Иванова, която работи в хотелски комплекс. Тя и още трима души са блокирани от придошлите води, но са във високата част на селището и са в безопасност. Никой не се е свързал с тях за евакуация.

Снимка: БТА

"Ние сме на стъпалата на един от комплексите, където работя -вода не може да ни достигне. От ляво и от дясно прииждат като водопади води, отнесени са коли към морето, огради, от придошлата вода са счупени магазини. Едва ли към момента някой може да стигне до тук. Трябва да спре дъжда и това изтичане на вода, която се носи от гората към морето", добави Иванова.

Кметът на Свети Влас Иван Николов пък съобщи, че се проверява сигнал за автомобил с двама възрастни души, който е бил повлечен от придошлата вода и завлечен към морето.

"Има сигнал, но още не е потвърдено на 100%, че е завлечена кола с двама възрастни човека към морето. Екипите пристигнаха и ще установим дали това е сигурно", добави Николов.

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров уточни, че има няколко автомобила, които са навлезли в морето, като към тях е насочен дрон на "Гранична полиция", но не могат да се предприемат действия, тъй като вълнението на морето е 7-8 бала.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.