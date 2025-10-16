Лидерът на ДПС-НН е разговарял с премиера Росен Желязков и е заявил готовност за включване в управлението

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е готов да се включи в управлението на страната заедно с ГЕРБ. Той го е заявил вече в разговор с премиера Росен Желязков, като е предложил да започнат преговори. Пеевски очаква решението на Бойко Борисов в понеделник.

"Говорих с премиера. Каза, че до понеделник щели да решат какво ще правят. Предполагам, че Желязков изчаква Борисов", каза Пеевски пред медиите в парламента.

"Винаги сме готови за преговори. Виждате колко време подкрепяме кабинета без нищо. Готови сме да носим отговорност, имаме здрав гръб, ДПС го е доказала. Ако ГЕРБ има нужда от споделена отговорност, защото на тях управлението им тежи, сме готови да управляваме България в полза на хората", добави Пеевски в отговор на въпроса дали ще имат министри, ако правителството бъде преформатирано.

И обяви, че очаква решението на Борисов дали отиваме на избори, или ще преговарят за споделяне на властта.

"Всичко е в неговите ръце - той ще реши дали ще хвърли държавата в бездната", коментира лидерът на ДПС-НН.

Пеевски продължи да нарича президента по малко име и поиска още днес Румен Радев да подаде оставка. Той го обвини в популизъм заради решението му да слезе от колата на НСО и да ползва личен автомобил, след като Народното събрание лиши и цялата президентска администрация от коли. На "Дондуков" 2 не разполагат с други служебни автомобили освен тези на НСО.

"Какво точно каза Румен? НСО не ме охранява. Той трябва да слезе от автомобила си като цяло, това е чист популизъм. Румен в момента си прави партията, имам всички данни по места. Моите структури по места ме информират и не е почтено. Ако има воинска доблест, днес да подаде оставка. Да излезе, да си направи партията, да я развие и когато има избори, да се яви на тях", препоръча на президента Пеевски.

По същото време, докато той даваше изявление пред медиите в НС, президентът също коментираше пред журналисти политическия трус в държавата. "Ставаме свидетели как Борисов капитулира и предава властта на Пеевски", заяви Румен Радев. И допълни, че това е нелегитимно, а избирателите не са крепостни селяни.

