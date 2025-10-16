Никой досега не си е позволявал да се държи толкова унизително с българския премиер, а основната фигурна в парламентарната република - председателят на НС, е сведена до плод и зеленчук, каза Румен Радев

2457 Снимка: БТА

Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта. Това нелегитимно и антидемократично действие се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите. Трябва най-сетне да разберат, че избирателите не са крепостни и никой досега не си е позволявал да се държи толкова унизително с българския министър-председател. А основната фигура в парламентарната република - председателят на Народното събрание, е сведена до плод и зеленчук. И целият този моноспектакъл е триумф на ненормалността в българската политика.

Това заяви пред журналисти в София президентът Румен Радев, който участва в отбелязването на Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили.

Репликата на държавния глава по отношение на Наталия Киселова е заради разпространяван в социалните мрежи колаж, който показва шефката на парламента зад сергия със зеленчуци и плодове.

По думите на Радев властта не е в институциите, а в двама души, които си я разменят.

"Това не може да продължава повече", категоричен бе президентът.

По отношение на отказа си да ползва служебния транспорт на Националната служба за охрана, след като служителите на администрацията му нямат право на такъв, Радев уточни, че от личната си охрана не може да се откаже по закон.

"Ако депутатите приемат този закон, ще се откажа и от личната си охрана, но се отказах от служебния автомобил, защото не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка. Аз съм се оформил, като ценностна система именно сред хората със сини пагони, където понятията дълг, отговорност и солидарност не са празни понятия. Аз съм бил командир на тези хора, носил съм отговорност за техните животи и никога не съм ги оставял сами в трудни ситуации, в каквито нерядко са ги поставяли решенията на овластени политици. И когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат държавна работа с лични автомобили - аз ще бъда солидарен с тези хора и ще пътувам със своя личен автомобил", обясни президентът.

Запитан има ли някакъв проблем с информацията от службите, Румен Радев каза, че проблемът е в неформалната информация, която тече от ДАНС към определени лидери на партии и политици.

"За мен това не е нормално и ДАНС трябва да си вземе точно в задълженията и да изпраща еднаква по обем писмена информация към президента, министър-председателя", завърши държавният глава.

Преди два дни Румен Радев наложи вето над промените, които отнемат негови президентски правомощия по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.