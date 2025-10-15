Външният министър Георг Георгиев заяви, че е логично партията на Делян Пеевски да се включи в управлението на страната. И даде да се разбере, че на дневен ред е преформатирането на правителството и мнозинството, а не предсрочните избори, които са резервен вариант. 

Кабинетът "Желязков"

"ДПС - Ново начало", които заявяват своите управленски амбиции, които говорят за действия, които изискват и имат своите претенции за едни или други решения, най-нормалното и най-логичното е да споделят и отговорност", заяви Георгиев в Перник, откъдето беше избран като депутат. Георгиев се включи в рейда по избирателни региони и срещите с местните структури, както разпореди лидерът на партията Бойко Борисов.

След изявлението на Борисов в централата на ГЕРБ, че нямат място в това управление или то трябва да се преформатира, самият Пеевски изяви желание да участва в управлението. "Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти. Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност", каза лидерът на ДПС-НН. И подкани премиера Росен Желязков да преговарят.

"Всички врати в момента са отворени. Ние трябва да разговаряме и трябва да видим как това, което се случва в момента, може да бъде облечено в една ясна, видима и институционална държавна форма", коментира още Георг Георгиев.

И обясни защо ДПС-НН трябва да се включи в преформатирането на властта

"Виждаме, че само коалиционните партньори, които се намираме в управлението, не можем да формираме необходимите 121 гласа. Във всички решения, които взимаме, участва и "ДПС - Ново начало", и то няма как да бъде по друг начин", каза министърът на външните работи. 

Външният министър добави, че няма как да се формира мнозинство с ПП-ДБ, "защото те не умеят нито да управляват, нито да взимат решения". Георгиев обясни и как ще се ремонтира евентуално кабинетът.

Пеевски предлага преговори за преформатиране на управлението
Виж още Пеевски предлага преговори за преформатиране на управлението

"Преформатирането на правителството може да се случи по много и различни демократични и институционални начини. Такива са изборът на нов кабинет в рамките на това Народно събрание или вот на доверие", коментира още външният министър, цитиран от БТА.

Георгиев допълни, че посланието е изключително ясно - всички, които имат ангажимент към държавата, всички, които ги вълнува какво ще се случи, всички, които искат да продължат позитивните резултати за България, трябва да седнат, да разговарят и това да мине в една легитимна държавна форма, каквато е правителството.

Той обобщи, че днешният ден е показал няколко важни неща - без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство, след като се срещна с актива на партията в Пернишко, с кметове и общински съветници. Последните четири години доказаха, че без ГЕРБ не може да има стабилност и сигурност в държавата в никой смисъл, добави още той.

По думите му ГЕРБ има амбицията да продължи да управлява, "с ясно поет ангажимент от ГЕРБ и от Бойко Борисов към нашите коалиционни партньори". За да може тази формула на коалиция да продължи да съществува, тя трябва да се ползва най-малкото с елементарната аритметика на 121 депутати. А те могат да се съберат само с участието на ГЕРБ, категоричен е той.

"Готови сме за честен и открит разговор. Опцията с изборите винаги е на масата, но това е един ядрен вариант, който съм сигурен, че никой не иска да предизвика, защото именно той доведе служебните правителства, той доведе щетите от "Боташ", той доведе хаоса и безредието, липсата на ясна социална отговорност и вземане на решения в тъмните кьошета на институции, които в момента много комфортно се ползват с това, което наричат политическа нестабилност", заключи Георг Георгиев.

