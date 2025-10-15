"ДПС-НН, които заявяват своите управленски амбиции, най-нормалното и най-логичното е да споделят и отговорност", заяви в Перник външният министър

3520 Скрийншот: ГЕРБ Перник

Външният министър Георг Георгиев заяви, че е логично партията на Делян Пеевски да се включи в управлението на страната. И даде да се разбере, че на дневен ред е преформатирането на правителството и мнозинството, а не предсрочните избори, които са резервен вариант.

"ДПС - Ново начало", които заявяват своите управленски амбиции, които говорят за действия, които изискват и имат своите претенции за едни или други решения, най-нормалното и най-логичното е да споделят и отговорност", заяви Георгиев в Перник, откъдето беше избран като депутат. Георгиев се включи в рейда по избирателни региони и срещите с местните структури, както разпореди лидерът на партията Бойко Борисов.

След изявлението на Борисов в централата на ГЕРБ, че нямат място в това управление или то трябва да се преформатира, самият Пеевски изяви желание да участва в управлението. "Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти. Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност", каза лидерът на ДПС-НН. И подкани премиера Росен Желязков да преговарят.

"Всички врати в момента са отворени. Ние трябва да разговаряме и трябва да видим как това, което се случва в момента, може да бъде облечено в една ясна, видима и институционална държавна форма", коментира още Георг Георгиев.

И обясни защо ДПС-НН трябва да се включи в преформатирането на властта.

"Виждаме, че само коалиционните партньори, които се намираме в управлението, не можем да формираме необходимите 121 гласа. Във всички решения, които взимаме, участва и "ДПС - Ново начало", и то няма как да бъде по друг начин", каза министърът на външните работи.

Външният министър добави, че няма как да се формира мнозинство с ПП-ДБ, "защото те не умеят нито да управляват, нито да взимат решения". Георгиев обясни и как ще се ремонтира евентуално кабинетът.

"Преформатирането на правителството може да се случи по много и различни демократични и институционални начини. Такива са изборът на нов кабинет в рамките на това Народно събрание или вот на доверие", коментира още външният министър, цитиран от БТА.

Георгиев допълни, че посланието е изключително ясно - всички, които имат ангажимент към държавата, всички, които ги вълнува какво ще се случи, всички, които искат да продължат позитивните резултати за България, трябва да седнат, да разговарят и това да мине в една легитимна държавна форма, каквато е правителството.

Той обобщи, че днешният ден е показал няколко важни неща - без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство, след като се срещна с актива на партията в Пернишко, с кметове и общински съветници. Последните четири години доказаха, че без ГЕРБ не може да има стабилност и сигурност в държавата в никой смисъл, добави още той.

По думите му ГЕРБ има амбицията да продължи да управлява, "с ясно поет ангажимент от ГЕРБ и от Бойко Борисов към нашите коалиционни партньори". За да може тази формула на коалиция да продължи да съществува, тя трябва да се ползва най-малкото с елементарната аритметика на 121 депутати. А те могат да се съберат само с участието на ГЕРБ, категоричен е той.

"Готови сме за честен и открит разговор. Опцията с изборите винаги е на масата, но това е един ядрен вариант, който съм сигурен, че никой не иска да предизвика, защото именно той доведе служебните правителства, той доведе щетите от "Боташ", той доведе хаоса и безредието, липсата на ясна социална отговорност и вземане на решения в тъмните кьошета на институции, които в момента много комфортно се ползват с това, което наричат политическа нестабилност", заключи Георг Георгиев.

