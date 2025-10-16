Силно разочаровани сме, че именно страна партньор си позволява да насърчава контрапродуктивната реторика на правителството в Република Северна Македония, заявяват от външното ни министерство

Посланикът на Словашката република в София Васил Гривна бе извикан на среща в Министерството на външните работи вчера по повод официални изявления на президента Петер Пелегрини по време на негово посещение в Република Северна Македония и направените неприемливи оценки по отношение на процеса на европейска интеграция на тази страна, съобщават от МВнР.

Генералният директор по европейските въпроси Йордан Първанов изрази дълбокото недоумение на българската страна от заявените от президента Пелегрини позиции, с които на практика се оспорва валидността на Европейския консенсус от юли 2022 г., приет от всички държави-членки на ЕС, включително Словакия.

Силно разочаровани сме, че именно страна партньор си позволява да насърчава контрапродуктивната реторика на правителството в Република Северна Македония, което упорито търси виновник за липсата на напредък в процеса на европейската си интеграция. Подобна позиция не е в интерес нито на стратегическата визия на ЕС за региона, нито на гражданите на тази страна-кандидат, добавят от външното ни министерство.

Напомняме на нашите партньори в Братислава, че напредъкът по пътя към ЕС зависи единствено от собствените заслуги в процеса на изпълнение на установените критерии и постигнати договорености, се посочва още в позицията на МВнР.

Ден по-рано словашкият президент заяви на пресконференция, че Словакия е голям поддръжник на интеграцията на Северна Македония в ЕС, а с тази интеграция не трябва да се злоупотребява.

"Разбирам, че изминахте нелесен път към ЕС, знам колко трудно беше да се реши въпросът с името. Малко ще критикувам, като кажа, че постоянно се появяват нови условия и искрено смятам, че ЕС прави голяма грешка, защото ЕС не може да изгуби тази динамика (на разширяването)... Вашата страна е част от процеса от 20 години и трябваше да вземе трудни решения. И въпреки това все още няма отговор на въпроса кога вашата държава ще се присъедини към ЕС. ЕС поема рискове с този процес. Ние, като Словакия, сме на ваша страна и ви подкрепяме по всички възможни начини, защото вярваме, че бъдещето на ЕС е в разширяването, а част от това е сигурността, особено на този регион", заяви Пелегрини на съвместната пресконференция с президента на Северна Македония Гордана Силяновска, цитиран от БТА.

"Съгласен съм, че присъединяването ви трябва да зависи само от изпълнението на критериите и нито една държава не трябва да злоупотребява с това, забавяйки вашето присъединяване.... Реалистичен ли е срокът за вашето влизане в ЕС до 2030 г.? Наистина го желая ... ЕС трябва да е наясно, че този процес на разширяване е жив и държави като вашата имат потенциал да преговарят... да осъществяват реформи. Притеснявам се, че присъединяването няма да се основава на техническата подготвеност, а на някакви геополитически игри и че в ЕС ще има държави, които ще играят политически игри, с цел да попречат на разширяването. И вярвам, че ако направят това, то ще бъде огромна политическа грешка, за която ще съжаляват... Не мога да приема двойни стандарти и затова критикувам ЕС", каза Пелегрини.

