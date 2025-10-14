Лидерът на ДПС-НН ще подкрепи нов председател на Народното събрание от ГЕРБ

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски предложи преговори за преформатиране на управлението, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че не вижда място на ГЕРБ в управлението в настоящия му вид. В писмено изявление Пеевски изрази готовност парламентарната му група да застане зад смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова и избор на нов от групата на ГЕРБ-СДС.

"Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България - заявява Пеевски - Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори."

Пеевски уверява, че партията му неизменно ще продължава да подкрепя правителството на Росен Желязков, въпреки че нямала нито един "министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт".

"Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти. Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност", добавя Пеевски.

Той ще излъчи в следващи дни преговорен екип и очаквам покана за разговори от Желязков и от представителите на другите партии в "управляващата конструкция".

Лидерът на ДПС-НН изтъква, че сме на прага на влизането в еврозоната и на приемането на първия бюджет в евро, "който трябва да отговори на всички очаквания и ангажименти към хората — за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите".

Пеевски заявява още, че нямало да оставят България "в ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ППДБ, които са готови да пожертват всичко - и гражданския мир и демокрацията, в името на собствените си болни амбиции".

Демократичната традиция е председателят на Народното събрание да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ, посочва лидерът на ДПС-НН и заявява готовност да подкрепи кандидат за нов, определен от ГЕРБ и Борисов.

