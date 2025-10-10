Ръководителите на ДАР и ДАТО вече ще се избират от Народното събрание, гласува окончателно мнозинството в парламента

1451 Снимка: БТА

Ръководителите на Държавната агенция "Разузнаване" и на Държавната агенция "Технически операции" вече няма да се назначават по предложение на Министерския съвет с указ на държавния глава, а ще бъдат избирани от Народното събрание.

Това одобри окончателно мнозинството в парламента, приемайки на второ четене промени в устройствените закони на службите за външно разузнаване и за подслушване и проследяване.

Аналогична промяна беше приета преди седмица и за председателя на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

През закона за ДАР бяха направени промени и в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Остана в сила разпоредбата МС да предлага на президента за назначаване и освобождаване ръководителя на Служба "Военно разузнаване".

Отхвърлено беше предложение на "Възраждане" промените да се отложат с една година и да влязат в сила след полагане на клетва на следващите президент и вицепрезидент.

Двете точки бяха включени в дневния ред тази сутрин след консултации на председателски съвет.

Няма никаква неотложност, никаква извънредност за разглеждане на двата законопроекта, възрази Петър Петров ("Възраждане").

Божидар Божанов (ПП-ДБ) поиска да се включат камерите на БНТ, за да видят българските граждани "как още две служби се предават на Пеевски", и преди да се гласува предложението, да се направи проверка на кворума. При проверката се регистрираха 109 депутати при необходими 121 и председателят на парламента Наталия Киселова прекъсна заседанието и обяви нова регистрация в 9:31 часа.

След възобновяване на заседанието, при втората проверка на кворума, се регистрираха 122 народни представители и депутатите продължиха работа с обсъждане на промените в Закона за ДАР. Отхвърлено беше предложението на Божанов за пряко предаване на дебата по измененията по БНТ.

При дискусията Николай Радулов от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) коментира, че предложените промени ще доведат единствено до реполитизация на разузнаването. Промените противоречат и на основния принцип, заложен в специалните закони, че службите са аполитични. Фигурите на инспектора и във военното разузнаване, и в разузнаването, са по примера на ЦРУ и ФБР, посочи депутатът. Но, по думите му, причината за създаването на фигурата на инспектора в САЩ са предателства на високо ниво в тези служби. В българския вариант те се отчитат пред ръководителите на самите служби, а в американския - имат широки правомощия. Затова от МЕЧ няма да подкрепят законопроекта, подчерта Радулов.

Златан Златанов от Възраждане" подчерта, че е много важно ДАР да не е повлияна от политическите страсти, които бушуват в пленарната зала. Колежката му Цвета Рангелова отбеляза, че прави впечатление как през последните 2-3 седмици НС грубо нарушава баланса, орязвайки функциите на президента като балансьор между изпълнителната и законодателната власт. Разбираме политическите ви намерения да орежете правомощията на президента, но имайте предвид че той ще се казва Румен Радев още около година, след това какво ще правим, отново ще разширим правомощията на държавния глава, защото вече е удобен за управляващите ли, попита тя. По думите ѝ не е добра практика да се създават закони за едно конкретно лице в ущърб на цялото общество. Тези законодателни промени са функция на политическото боричкане между две основно политически формации и президента и затова няма да го подкрепим, допълни Рангелова.

Считаме, че законопроектът е противоконституционен и ще търсим 48 подписа за оспорване на разпоредбите пред Конституционния съд, след като те влязат в сила, обяви Петър Петров ("Възраждане").

