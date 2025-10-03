"Величие" внася конституционни жалби срещу избора на кабинета "Желязков" и номинационна комисия за избор на нова антикорупционна комисия

1409 Снимка: БТА

От "Възраждане" събират подписи да сезират Конституционния съд за отнемане правомощия на президента, обяви лидерът на партията Костадин Костадинов на брифинг в кулоарите на Народното събрание.

"Ще пуснем жалби в Конституционния съд или искане по отношение на тези изключително спешно приети без абсолютно никаква спешност законопроекти на законите за ДАНС, за ДАР и за ДАТО", заяви Костадинов. Намерението е жалбите да три отделни за промените в трите устройствени закона за тези служби. Те ще бъдат подписани първо от депутатите от "Възраждане", които след това ще се обърнат към всички останали партии за подкрепа.

"Народното събрание не влиза във война с президентската институция, влизат лобитата на управляващите четири партии и по-скоро на ГЕРБ и на ДПС, защото БСП и "Има такъв народ" са патерици", заяви още Костадинов.

За сезиране на КС са необходими най-малко 48 депутатски подписа, в групата на "Възраждане" са 33-ма.

Промените, с които се отнема ролята на президента при назначаване на шефа на ДАНС, бяха гласувани снощи на второ четене, а аналогичните поправки за външното разузнаване и за службата за проследяване и подслушване засега са одобрени само на първо четене в пленарната зала и на второ в ресорните комисии.

От "Величие" внасяме днес две конституционни жалби, съобщи междувременно на брифинг на партията председателят на парламентарната ѝ група Ивелин Михайлов. Благодарение на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Възраждане" успяхме да съберем нужните подписи, обясни той.

Едната жалба е за нелегитимно избиране на Номинационна комисия, създадена за избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията. Другата е за избор на правителството по незаконен начин, "защото именно Конституционният съд отсъди, че осем от депутатите, гласували за това правителство, са избрани незаконно, отзова ги от Народното събрание и ги замени с други", посочи Михайлов.

Той визира решението на КС, с което бяха ревизирани резултатите от парламентарните избори и по силата на което партията му влезе в парламента.

"Виждаме колко тежко се отразяват на страната едни незаконни избори, които избират незаконен парламент, и той излъчва незаконно правителство - сменят се всички фигури в държавата и това е равно на преврат", коментира лидерът на "Величие". "Ще се надяваме да имат съвест конституционните съдии и да спасят страната от това, което се случва", добави Ивелин Михайлов.

