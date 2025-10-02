2417 Снимка: БТА

Тези промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите. И повярвайте ми, службите ще бъдат употребени не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция. Виждате, че съдебната власт вече е впрегната за тези цели. Тези промени рушат баланса между институциите.

Така президентът Румен Радев коментира приетите от Народното събрание промени в закона, според които председателят на ДАНС вече ще се избира от парламента с обикновено мнозинство по предложение на Министерския съвет, а не през съгласувателна процедура с държавния глава.

"Помните, че през 2013 г. българите въстанаха срещу назначението на Пеевски в ДАНС. Сега същият този Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии. Помните как сглобката похити Конституцията, сега Пеевски оглозгва това, което е останало от нея, както оглозгва и политически партии. Първо ДПС, сега и ГЕРБ, наред са и други", добави той.

Според държавния глава би трябвало да има реакция от българите.

"Защото това е удар по демокрацията, който ще има дългосрочни негативни последици. Много интересно, самата партия ГЕРБ през 2013 г. излезе с едни много добри мотиви как трябва да се върнат тези правомоция при президента. Какво се промени сега, та си отричат сами мотивите", попита Радев.

По отношение на решението на ВКС за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, държавният глава коментира:

"Аз не искам да коментирам решенията на съда, но той явно се произнася по закона, а той е много ясен с условията и сроковете, в които може да се изпълнява тази длъжност. Крайно време е съдебната система така да бъде организирана, че да има истинско върховенство на правото, а не върховенство на силовия натиск върху съдебната система. Виждаме в момента какво става - политически арести за кметове на опозицията, смачкване на дела за грабежа на "Хемус", защото те са неудобни за някой".

Запитан за изявлението на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, че в момента в кулоарите на президенството се прави партия, за което Румен Радев няма право да използва сградата и институцията, държавният глава каза:

"Не отговарям за параноята на някои хора, има си специален раздел в психологията. Важното, обаче е, че обществото вече започва да реагира на произвола. Лошата новина за управляващите е, че това е само началото. И аз съм убеден, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи. Очаквам хората да реагират все повече на този ширещ се произвол".

"Моят устав е българската Конституция и аз ще я отстоявам докрай. Това нека да бъде ясно", заключи Румен Радев.

