Конституционният съд не е независим, а всъщност е горната камара на парламента, заяви лидерът на ГЕРБ

На президентството ще бъдат отпуснати пари от бюджета да си купи собствени коли, когато на администрацията на "Дондуков" 2 бъде отнето правото за превоз от НСО, заяви Бойко Борисов в кулоарите на парламента. Според лидера на ГЕРБ българският конституционен модел за президента е по-близък до германския, отколкото до френския. Борисов заяви, че Конституционният съд не е независим, а представлява горната камара на парламента.

"Не коментирам съдиите и прокурорите. Те са независими. Могат да говорят, да правят каквото искат. В смисъл, не каквото искат, а неслучайно е казано - в името на закона и по тяхно вътрешно убеждение. Така са преценили, така са казали. Аз мисля, че Борислав Сарафов е законен главен прокурор", коментира лидерът на ГЕРБ вчерашните решения на Върховния касационен съд, според които Сарафов не е легитимен и.ф. главен прокурор. В отговор на въпрос Борисов каза, че според него Сарафов е законен ръководител на държавното обвинение.

"Когато еднолично един човек назначава службите, това за телевизора това не беше проблем. Сега всички ще се назначават от парламента - парламентарна република", защити той приетата вчера на второ четене поправка в закона за ДАНС и приетите на първо четене промени за външното разузнаване и службата за разузнаване и подслушване, които отнемат правомощията на държавния глава в процедурите по назначаване на шефовете на тези служби.

Според Борисов в конституцията има "разминаване" и "проблем" за ролята на президента, който е пряко избран, но с ограничени функции. "Ние сме по-скоро по немския образец, отколкото по френския", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Той е избран честно, абсолютно е в правото си да бъде там, но поведението му в последните четири години - да разделя нацията по абсолютно всички теми, да харесва само "Величие", "Възраждане" или МЕЧ", заяви Борисов.

Той заяви, че президентът "ползва неговите хора в Конституционния съд, за да вкара "Величие" в парламента, за да може да събират подписи за вот на недоверие".

На въпрос за независимостта на КС Борисов отговор, че "КС не е независим, както си го представяте". По думите това не съд, а "всъщност това е горната камара на парламента, както е в други държави".

"Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на тебе", рече още Бойко Борисов, защитавайки промените в Закона за НСО.

"Президентът Радев заложи на най-хубавите бронирани автомобили, с пълни тактически, снайпер и всякакви екипи. Никой не пипа на президента, жена му и вицепрезидента, охрани и всички екстри, които имат", заяви лидерът на ГЕРБ.

Той попита с какво администрацията на президента е различна от администрацията на Министерски съвет или администрацията на парламента. На напомняне, че президентската администрация не разполага със собствен автопарк, той отговори, че "министрите и администрацията си правят обществени поръчки, ще си направи и той". "Министърът носи цялата отговорност за държавата в неговия ресор. Аз не съм чул секретар на президента да носи такава отговорност", добави Борисов.

"Ще си купят Мерцедеси, БМВ-та и после ще обяснят защо са такива, а не Шкоди. Ще дойдат, ще си защитят, че им трябват 100-200 коли, от такава марка, от такъв клас и ще им се дадат пари от бюджета", заяви Борисов.

"Ние нямаме като във Великобритания крал, да му взимаш. На него нищо не му се взима - коли, самолети, вилата. А ако трябва неговите секретарки да се возят на коли с буркан, да си направят обществена поръчка, да си купят и да си се возят пак", добави лидерът на ГЕРБ.

На въпрос за вчерашното заявление на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, че в момента в президентството се прави нова партия, Борисов каза, че няма информация, "но той се държи като партиен лидер".

"Не ме притеснява ни най-малко, защото първо ще излязат на светло Копринката, Пламен Узунов", недоизказа мисълта си лидерът на ГЕРБ.

На въпрос кога ще подаде сигнал за това, което има предвид, Борисов отговори с усмивка: "Когато дойде новият главен прокурор".

