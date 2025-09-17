Председателите на ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции" да се избират само с решение на Народното събрание, без за назначаването им да е необходимо президентът да издаде указ, предлагат управляващите в парламента.

Президентът Радев

Проекти за поправки в устройствените закони на агенцията за национална сигурност и на външното разузнаване и в закона за специалните разузнавателни средства, където е уредена дейността на службата за подслушване, са внесени днес от група депутати от ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".

Другото предложение на трите формации е трите служби да имат по три трима заместник-председатели.

Трите проекта са внесени от едни и същи депутати: Александър Рашев и Станислав Балабанов от ИТН, Драгомир Стойнев, Мая Димитрова и Илиян Йончев от БСП и Маноил Манев и Христо Терзиийски от ГЕРБ.

