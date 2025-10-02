Председателят на ДАНС вече ще се избира от Народното събрание с обикновено мнозинство по предложение на Министерския съвет, а не през съгласувателна процедура с президента. Това решиха депутатите, които приеха промяната в закона на първо и второ четене по предложение на управляващото мнозинство.

Президентът Радев

"За" отнемането на правомощията на държавния глава да подписва указ за назначаване на шеф на агенцията за национална сигурност на първо четене гласуваха 120 народни представители. 56 бяха "против" ( 2 от БСП, 7 от ПП-ДБ, МЕЧ, "Величие" и "Възраждане"), а 12 се въздържаха (10 от ПП-ДБ и двама от АПС).

Веднага след вота депутатът от ГЕРБ Маноил Манев предложи текстът да мине и на второ четене. Последва второ гласуване, при което пак 120 депутати гласуваха "за", 65 бяха "против", а двама от Алианса за права и свободи се въздържаха. 

Така окончателно бяха отнети правомощията на президента да решава кой да е председател на ДАНС. 

До идеята за промени се стигна, след като Румен Радев отказа да издаде указ за назначаване на изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев за титулярен шеф на агенцията.

Още в края на август държавният глава заяви, че няма да подпише указ и да одобри предложената му кандидатура, като посочи като един от аргументите, че в момента се извършва "брутална чистка" в службата. 

Управляващото мнозинство е на мнение, че има блокаж на службите, защото звената работят без ръководители от доста време. Опозицията изрази сериозни опасения, че така може да се влияе политически на тези структури.

Пленарното заседание продължи с разглеждане и гласуване на промените в Закона за Държавната агенция "Разузнаване" (ДАР) и Закона за специалните разузнавателни средства (СРС).

Поправките в законопроектите бяха приети с гласовете на ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и трима независими народни представители. Против бяха от "Продължаваме промяната-Демократична България (ПП-ДБ)", "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Величие". Въздържаха се от "Алианс за права и свободи"

С тях отпадна нуждата от президентски указ за избора на председатели на Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции" .  

Промените обаче бяха приети само на първо четене, тъй като Златан Златанов от "Възраждане" заяви, че ще направи предложения между двете гласувания. 

