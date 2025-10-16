Нормално е ДПС-НН да има искания, след като участва в неформалното мнозинство, смята лидерът на партията Атанас Зафиров

Снимка: БТА

БСП са склонни на преформатиране на кабинета, както и да бъдат сменени всичките им участници във властта, в това число и председателката на парламента Наталия Киселова, ако се наложи нова формула на управлението. Тогава обаче преговорите трябва да започнат отначало. Тази позиция защити лидерът на партията Атанас Зафиров. Социалистите очакват ГЕРБ да кажат как ще продължи занапред властта.

"Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството, с оглед на задачите пред страната и бюджета. Инициативата обаче е на мандатоносителя", декларира лидерът на социалистите. Към този момент няма яснота и покана за подобни разговори. Зафиров призна, че се чува в оперативни разговори с премиера Росен Желязков, но по темата за безводието и украинските бежанци, на които се оказало, че държавата две години не е плащала хотелите.

"Очакваме от нашите партньори ясни отговори и диалог в името на бъдещето на България. Склонни сме да сменим всички наши участници в това управление, стига да получим убедителни аргументи, няма свещени крави", каза той, като включи и себе си. В същото време посочи, че не е чул никакви аргументи срещу работата на Наталия Киселова, след като по време на изявлението на лидера на ГЕРБ беше заговорено за нейната смяна.

"Нито сме се вкопчили в тези постове, нито сме поставяли условия. В същото време няма да позволим принизяване на резултатите от работата на нашите представители. Критика по същество срещу работата на Киселова аз не съм чул до момента. Ако се върви към преформатиране, тогава съвсем нормално е целият разговор да започне отначало. Но това не прави г-жа Киселова жертва, нито някой има намерение да я жертва", подчерта Зафиров.

"Така и не разбрахме защо ни се сърдят на нас, надяваме се скоро да разберем. И мълчим, защото много лесно можем да отговорим на нападките", добави и председателят на ПГ на БСП-ОЛ Драгомир Стойнев по повод гневното изказване на Бойко Борисов.

От ръководството на БСП неколкократно повториха, че участието им във властта не е самоцел и на всяка цена, нито преглъщането на компромиси.

"Изкушавам се да кажа, че лимитът на компромиси е изчерпан. Искам да чуя ясно какви са претенциите към нас и какво се очаква от нас", заяви Зафиров, като поясни, че няма да го направи, защото при тях решенията се вземат колективно. И тъй като са държани в неизвестност от коалиционните си партньори, соцлидерът призна, че е притеснен как ще обясни на конгреса на ПЕС в Амстердам в петък точно какво се случва в България.

От БСП не отговориха в конкретика как приемат евентуалното официално включване на ДПС-НН с министри в управлението, тъй като, по думите им, все още коментират хипотези.

Ще отговорят, "когато получим от нашите водещи партньори техните виждания как ще продължи това управление, в което ДПС-НН бяха подкрепяща сила", аргументира се лидерът на социалистите.

В същото време Атанас Зафиров напомни, че това мнозинство нямаше да съществува, ако не беше подкрепата през цялото време на депутатите на Делян Пеевски. "Ще дадем позиция, но нормално е, когато даваш подкрепа, да имаш искания", коментира Зафиров по повод офертата на Пеевски към ГЕРБ.

Той категорично отрече критиките на Бойко Борисов по отношение на някои министерства, които се оказали дадени на концесия, да са прицелени в БСП.

"Не визира нашите министерства за концесия, нашите сигурно са най-прозрачните в целия свят", каза Зафиров и допълни, че в екипите на министрите от БСП има високо ниво на коалиционна култура, а част от зам.-министрите не са от БСП. "Най-трудните ресори са при нас - да се говори, че в нашите министерства е концесия, е нелепо", отсече той.

Социалистите също така нямат забележки към вътрешния министър Даниел Митов и МВР във връзка със съмненията за купуване на гласове в Пазарджик.

