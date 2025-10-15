Костадин Ангелов заговори за оставките на Силви Кирилов и Манол Генов, а Георг Георгиев подкани ДПС-НН да се включи в управлението

3924 Снимки в колаж: ГЕРБ Велико Търново

Структурите на ГЕРБ в страната и депутатите не искат избори, но недоволстват от коалиционните партньори, заговориха за смени на министри от БСП и ИТН и за включването на ДПС-НН в управлението. Такъв е изводът от първия ден от рейда на депутатите на партията мандатоносител по избирателните им райони.

Всички народни избраници се втурнаха към регионите си и организираха приемни и срещи с актива по места, с участието на кметове и общински съветници. Направиха го в изпълнение на заръката на Борисов да докладват какво е състоянието на партията и дали е "изядена и оръфана", за да вземе ръководството решение дали да остане в управлението, или да отиваме към предсрочни избори. "Кой каквото свърши, идва тук да ми докладва "колко е изядено от тялото на ГЕРБ", нареди лидерът.

А докато бяха по родните места, депутатите демонстрираха нагледно и другата констатация на Борисов - че кворум и заседание на парламента без ГЕРБ няма.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

Само нашата партия обира пасивите, а носи отговорността на управлението, без нас няма кворум в НС, беше най-често чуваният рефрен от срещите със структурите.

Снимка: ГЕРБ Костинброд

И докато в Перник Георг Георгиев заяви, че ДПС-НН трябва да поеме отговорността и за управлението, тъй като и без друго подкрепя мнозинството при всички гласувания, то във Велико Търново под атака попаднаха двама от министрите на коалиционните партньори.

ГЕРБ в Старата столица заплаши с искане на оставката на здравния министър от ИТН Силви Кирилов и на екоминистъра от БСП Манол Генов.

Най-остър по адрес на коалиционните партньори от всички недоволни в страната беше зам.-председателят на партията Костадин Ангелов, който отговаря за Велико Търново. Ангелов поиска оставките на местните шефове на РЗИ и РИОСВ заради замърсяването на града от предприятието "Кроношпан".

"Търпението на Велико Търново е изчерпано! Разговарях с всички кметове от ГЕРБ в областта, с общинските съветници и нашите симпатизанти. Говорихме за най-болезнената тема - въздухът, който дишаме и замърсяването, идващо от "Кроношпан". Неотдавна настоях директорът на РЗИ - Велико Търново, д-р Евгения Недева да вземе мерки. Начертахме план и дадох 7 дни срок! Седем дни, които изтекоха. Резултати - няма", негодува Ангелов в присъствието на кмета Даниел Панов и местната структура на ГЕРБ.

Той директно атакува министрите на двата коалиционни партньора и ги обвини, че над въпросните чиновници има разтворен чадър.

"Настоявам за незабавната оставка на д-р Евгения Недева, директор на РЗИ - Велико Търново. Настоявам за незабавната оставка на Цветелин Иванов, директор "Контролна и превантивна дейност" в РИОСВ - Велико Търново. Ако тези хора с широко затворени очи не бъдат освободени в следващите 7 дни, ще поискаме оставките на ресорните им министри - на околната среда и водите и на здравеопазването! Някой прикрива Кроношпан. Има чадър над тях!", заключи Костадин Ангелов.

Снимка: ГЕРБ Кюстендил

На фона на критиките към коалиционните партньори външният министър Георг Георгиев очерта варианти за преформатиране на кабинета и заговори за включването на партията на Пеевски в управлението.

"ДПС - Ново начало", които заявяват своите управленски амбиции, които говорят за действия, които изискват и имат своите претенции за едни или други решения, най-нормалното и най-логичното е да споделят и отговорност", каза Георгиев.

Снимка: ГЕРБ Перник

В Кюстендил пък поискаха директно Бойко Борисов да стане премиер и да поеме кормилото на властта.

"Стабилно управление може да има само с водещата роля на ГЕРБ. ГЕРБ е орисана в най-трудните моменти да поема управлението на държавата и да връща стабилността. Нашата политическа сила поема негативите, върши голяма част от работата, а по-малките партии се бият в гърдите за заслугите. Не е редно да бъде така и няма как да се продължава по този начин. Най-голямата парламентарна група сме. Ние сме добронамерени, но няма как да търпим да се злоупотребява с нас", каза депутатът Христо Терзийски.

По време на срещите с актива той попита как трябва да се продължи занапред. Голяма част от дошлите на приемните изразиха мнение, че в такива сложни и динамични времена, със сложни външно- и вътрешнополитически конфликти, най-подготвеният да поеме кормилото на държавата е Бойко Борисов, съобщиха от организацията.

"Време е Бойко Борисов за пореден път да изведе България от кризата!" е посланието, което хората споделиха по време на откритите ми приемни днес в Кюстендил, Дупница и Сапарева баня, заяви Терзийски.

Снимка: ГЕРБ София

В софийската организация отрекоха всички внушения, че ГЕРБ вече не е единна и е пред разпад. Рая Назарян беше категорична, че като партия-мандатоносител ГЕРБ е длъжна да се противопостави на всички неверни и злонамерени внушения за разпад и за загуба на доверие, заставайки лице в лице с гражданите.

"ГЕРБ е системна партия с ясен лидер - Бойко Борисов! Структурите ни в цялата страна са силни и активни, в постоянна комуникация сме с хората", заяви депутатката, редом до министъра на туризма Мирослав Боршош.

Снимка: ГЕРБ Пазарджик

Пазарджик също плътно застана зад лидера. "Ние сме ГЕРБ и стоим твърдо зад партията и лидера Бойко Борисов", заявиха на партийната среща в града, в която участваха народните представители Красен Кралев и Дафинка Семерджиева, съобщиха от местната организация. И тук е прозвучал рефренът: "Не може единствено ГЕРБ да понася пасивите от управлението".

Представителите на ГЕРБ упрекнаха коалиционните партньори по места, че "се концентрират основно върху кадруване, без да мислят за реално управление". По думите на участниците в срещата в Пазарджик, без ГЕРБ няма как да има кворум в Народното събрание, Министерският съвет не би могъл да провежда заседания и няма да има стабилност в държавата. Народните представители коментираха, че ситуацията вече показва резултат, тъй като БСП са заявили готовност да преговарят и да правят компромиси.

Снимка: ГЕРБ Бургас

Нетърпимост към партньорите в управлението изразиха и в Горна Оряховица. "Гратисният период за политическите компромиси е изчерпан", заяви народният представител Димитър Николов.

В Бургас също не искат избори и заявиха, че работят "с визия отвъд един мандат". "Не може тежестта на всички решения да бъде прехвърляна само върху нас", заявиха на срещата там, на която присъства и кметът Димитър Николов.

"Не може само ГЕРБ да носи отговорност за управлението, докато други печелят време с обещания", прозвуча и в Благоевград от устата на депутата Костадин Стойков. "Всички искат да харчат, но малцина мислят как публичните финанси да останат стабилни", добави той, цитиран от партията.

Снимка: ГЕРБ Благоевград

На срещата с местните структури в Петрич са се обединили около разбирането, че "България има нужда от предвидимост, а не от нови избори, и че стабилността на държавата зависи от ясни решения и отговорна политика".

Снимка: ГЕРБ Костинброд

Младен Маринов пък констатира в Костинброд, че ГЕРБ е единна и силна, и повече от всякога е готова да продължи да води България по пътя на стабилността и развитието.

За единство заговориха и в Хасково. "Явно е настанал моментът, в който трябва да се заявим, че сме единни, че сме силни и да не отстъпваме повече позиции", заявиха симпатизантите на ГЕРБ в града, цитирани от пресцентъра.

Готовност за избори, ако се стигне до тях, заявиха от актива в Ямбол. Структурите в областта са консолидирани и в кондиция за евентуални нови парламентарни избори, заяви народният представител и областен координатор на партията Димитър Иванов.

Снимка: ГЕРБ

Срещи и приемни на ГЕРБ имаше в цялата страна, в Пловдив, Варна, Сливен, Разград, Русе и на много други места.

До края на седмицата структурите и депутатите ще представят своите доклади, които ще бъдат анализирани, след което Изпълнителната комисия на партията ще вземе решения за изхода от труса във властта, чийто детонатор се оказаха изборите за общински съветници в Пазарджик.

