Лидерът на партията заръча на депутатите и членовете на ръководството да отидат по места и да видят "какво от ГЕРБ е изядено". "От вашите доклади зависи дали ще отидем на избори", каза той

Не виждам никакво място на ГЕРБ в управлението, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в извънредно включване от централата на партията. Там бяха събрани премиерът Росен Желязков, както и всички министри от ГЕРБ и депутати от парламентарната група.

"Оставаме само формално в това управление, повече кворум няма да правим", категоричен бе той. Борисов заръча на депутатите и членовете на ръководството на партията да отидат по места и да видят "какво от ГЕРБ е изядено".

Гневът на партийния лидер бе предизвикан от изявлението на "Продължаваме промяната" от вчера за резултатите от местните избори в Пазарджик. "ДПС-Ново начало изяде ГЕРБ. И в града, не само в селата. ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове", посочиха от партията на Асен Василев.

"От вашите доклади зависи дали ще отидем на избори", добави лидерът на ГЕРБ.

"Бяхме заети да правим държава, да правим управление, да правим нещо, което хората очакваха след четирите години хаос, но изобщо не се оценява. Разни партийки си помислиха, че могат на този голям гръб да се катерят. Той е голям, но хлъзгав. Днес ще се изхлузят. Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Няма да счупим ние първи коалицията, но и няма да стоим тук по този начин", закани се Борисов.

Освен премиерът Желязков, вицепремиерът Дончев и министрите на ГЕРБ по време на изявлението му присъстваха и Рая Назарян, Деница Сачева и Костадин Ангелов, както депутати.

"Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място!... Една година близо крепихме държавата - резултатът е шести. До една година ще сме 36-и. Както викаше баща ми: "Як си сине, ама си будала"...", заяви с гневен тон лидерът на ГЕРБ. "Бяхме будала, ама се събудихме с друг акъл", добави той.

Според него резултатът на ГЕРБ ще е още по-лош, ако останат в това управление. "Дадоха министерствата на концесия, коалиционна култура - нула! Всички ни търсиха за преговори, но с условието Борисов да не е премиер, защото ако аз бях премиер, областният на Разград да е излетял, шефът на полицията в Русе да е излетял, и много други! Къде е шефът на районното в Пазарджик, къде е шефът на дирекцията на полицията, къде са всички? И изведнъж - не стига, че сме шести, но и отгоре на всичко имаме и пасив, че Дани Митов бил министър!", каза още Бойко Борисов.

"Това, което говорехме - за еврозоната, за Шенген, за това, че след 27 години падна мониторинговият механизъм, и пр. - изглежда това в ромските махали не се отчита - там "ДПС - Ново начало", там явно четливо разбират друго. И се чува радостен глъч, че ГЕРБ бил победен! Айде сега хващайте се, ще си карате сами влака", добави Борисов.

Той обясни пред партийния актив, че са си изпълнили обещанията към избирателите - еврозона, Шенген, Плана за възстановяване, и вече ГЕРБ няма място в това управление

Бойко Борисов каза още в гневната си реч: "Вчера Мирчев ми пише смс-и, че "Ново начало" било всичко, и че ГЕРБ бил изчезнал. Мирчев, не ни мисли, ние направихме каквото трябваше за историята, а вас ви нямаше никъде - нито при влизането в еврозоната, нито в Шенген, никъде - вкарахте ни само в сивия списък за пране на пари при Асен Василев".

Местните избори в Пазарджик, в които партията му изненадващо остана шеста, бяха сред основните теми на коментара му. "В тази помия в Пазарджик не участвахме! Знаехме, че по ромските махали ще е чудо - корпоративният вот там е ясен, - тези, които ние ги пъдим, отиват в "Ново начало", каза още Борисов. "Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва!", заяви той и допълни: "На нас ни светна червената лампа. Или правителството ще заработи единно, или ние повече няма да осигуряваме кворума".

Лидерът на ГЕРБ заръча на депутатите и членовете на ръководството на партията да отидат по места и да видят "какво от ГЕРБ е изядено". "От вашите доклади зависи дали ще отидем на избори", каза той и посочи, че ръководителят на пазарджишката структура на партията трябва да освободи поста.

Борисов каза още, че на предстоящия висш форум на партията е добре да има промени и в Изпълнителната комисия.

"Всеки ден казват "Борисов и Пеевски" - какво общо има Борисов с това управление, Пеевски също не е част от управлението? Затова премиерът да се стяга, да преформатира и включително председателя на НС - една година вече мина, стига им. "Да стане от ИТН, от "ДПС - Ново начало", не ме касае, но не може да ни се качват на главата така", допълни Борисов.

"Или правителството ще заработи като едно и ще гледа интересите на българите, или ще изкараме 4-5 дена без кворум и то ще си замине", завърши лидерът на ГЕРБ.

"Не искат Борисов за премиер, защото мислят, че Желязко в по-лабав. Оттук насетне удряш по масата, не става ли - хайде. Ние сме в готовност. Казваш, че не слушат, не изпълняват", обърна се Борисов към премиера. "Отвързвам ти ръцете! Нямаш и ден ангажимент към кабинета, ако виждаш нещо неправилно".

Малко по-късно министър-председателят Росен Желязков отмени насроченото за сряда заседание на Министерския съвет.

