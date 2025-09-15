В града от днес водоподаването ще бъде от 6:00 до 23:00 часа

735

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Данаил Събевски да освободи заемания от него пост на изпълнителен директор на ВиК-Ловеч. Това съобщиха от МРРБ.

Причина за искането на регионалния министър е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч, добавят от ведомството.

По-рано от ВиК-Ловеч съобщиха, че от днес (15 септември) в града се въвежда режим на водата, а причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците.

Водоподаването ще бъде осигурено за града от 6:00 до 23:00 часа, като за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим.

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

По проблема с водоснабдяването общинските съветници в Ловеч заседаваха извънредно и излязоха с конкретни решения. Възложено бе на кмета на общината Страцимир Петков да извърши проверка в Басейнова дирекция за издадени разрешителни за водоползване за питейно-битови нужди от водоизточници на територията на община Ловеч, да изиска от Вик - Ловеч информация относно извършените проверки на участъци с най-големи загуби на вода.

Кметът трябва също да изготви доклад с информация каква част от водопроводната мрежа е подновила Община Ловеч от началото на мандата му, както и програма с конкретни мерки и срокове за подмяна на вътрешната водопроводната мрежа.

