От днес (15 септември) в Ловеч се въвежда режим на водата. Причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града, съобщават от ВиК АД - Ловеч.

Плевен и Ловеч отново са на воден режим
Виж още Плевен и Ловеч отново са на воден режим

Водоподаването ще бъде осигурено за града от 6:00 до 23:00 часа, като за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим.

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

От началото на лятото до сега в няколко населени места в общината и областта е въведен воден режим.

По проблема с водоснабдяването общинските съветници в Ловеч заседаваха извънредно и излязоха с конкретни решения. Възложено бе на кмета на общината Страцимир Петков да извърши проверка в Басейнова дирекция за издадени разрешителни за водоползване за питейно-битови нужди от водоизточници на територията на община Ловеч, да изиска от Вик - Ловеч информация относно извършените проверки на участъци с най-големи загуби на вода.

Кметът трябва също да изготви доклад с информация каква част от водопроводната мрежа е подновила Община Ловеч от началото на мандата му, както и програма с конкретни мерки и срокове за подмяна на вътрешната водопроводната мрежа.

