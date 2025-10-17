Директорът на пазарджишката полиция старши комисар Даниел Бараков е подал оставка след скандалите около проведените в града местни избори, спечелени безапелационно от "ДПС - Нова начало". Това стана ясно на пресконференция на Бойко Борисов и министри на ГЕРБ. Длъжността му временно ще изпълнява заместник-директорът комисар Лазар Консулов.

"Аз днес щях да я поискам оставката на Митов, но но му спаси кожата това, че директорът на Пазарджик си е подал оставката", каза Борисов. Вътрешният министър Даниел Митов потвърди новината: "Да, отстранен е директорът на Пазарджик и е назначена проверка".

"При нас компромиси не може да има", отсече лидерът на ГЕРБ, под утвърдителните възгласи на останалите.

Старши комисар Даниел Бараков е на 43 години. Завършил е висшето си образование в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в Свищов. В редиците на МВР е от 2005 година, като е заемал последователно различни младши изпълнителски, изпълнителски и ръководни позиции. През последните няколко години е бил началник на районните управления във Велинград, Панагюрище и Септември. За постигнатите от него резултати в служебната дейност е награждаван многократно. Старши комисар Бараков се задържа на шефския пост в Пазарджик малко повече от година.

"Изборите в Пазарджик са лакмусът за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор, този разговор беше започнат", посочи Желязков. Той каза, че вчера е провел разговор с БСП и ИТН. Предстоят разговори и в понеделник. 

"Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент, за да могат да се посрещнат всички предизвикателства", заяви премиерът. Той отбеляза, че е важно да има политическа отговорност, която да е еднаква за всички. По думите му, изборите няма да решат нищо.

Проведените в Пазарджик местни избори миналата седмица разклатиха управленското мнозинство и доведоха до гнева на Борисов, който заплаши, че могат да напуснат правителството. Той изпрати депутатите по избирателните си райони "да проверят какво е останало от ГЕРБ", за да решат дали ще се отива на избори. Междувременно депутатите на партията блокират вее трети ден работата на парламента, като не се явяват в зала. Кабинетът, ръководен от Росен Желязков пък изненадващо отмени насроченото правителствено заседание.

Гневът на Бойко Борисов преди три дни бе предизвикан от изявлението на "Продължаваме промяната" за резултатите от местните избори в Пазарджик. "ДПС-Ново начало изяде ГЕРБ. И в града, не само в селата. ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове", посочиха от партията на Асен Василев.

"Да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място!... Една година близо крепихме държавата - резултатът е шести. До една година ще сме 36-и. Както викаше баща ми: "Як си сине, ама си будала"...", заяви с гневен тон лидерът на ГЕРБ. "Бяхме будала, ама се събудихме с друг акъл", добави той.

Според него резултатът на ГЕРБ ще е още по-лош, ако останат в това управление. "Дадоха министерствата на концесия, коалиционна култура - нула! Всички ни търсиха за преговори, но с условието Борисов да не е премиер, защото ако аз бях премиер, областният на Разград да е излетял, шефът на полицията в Русе да е излетял, и много други! Къде е шефът на районното в Пазарджик, къде е шефът на дирекцията на полицията, къде са всички? И изведнъж - не стига, че сме шести, но и отгоре на всичко имаме и пасив, че Дани Митов бил министър!", каза още Бойко Борисов.

Борисов коментира след вота, че или Даниел Митов е виновен, или професионалното ръководство. "Един от двамата да си заминава", отбеляза на 14 октомври бившият премиер.

"Това, което говорехме - за еврозоната, за Шенген, за това, че след 27 години падна мониторинговият механизъм, и пр. - изглежда това в ромските махали не се отчита - там "ДПС - Ново начало", там явно четливо разбират друго. И се чува радостен глъч, че ГЕРБ бил победен! Айде сега хващайте се, ще си карате сами влака", добави тогава Борисов.

