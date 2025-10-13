Петър Куленски се готви да търси надпартиен консенсус и призова съветниците да загърбят дребнотемието

3050 Снимка: ПП-ДБ

Кметът на Пазарджик поздрави новоизбраните общински съветници, изрази желание да работи с всички и заключи, че Общинският съвет отново е фрагментиран, както и преди вота.

"Поздравявам и новоизбраните общински съветници. И отправям призив към всеки един от тях – Пазарджик е нашият дом и повече не може да чака постоянство в конструктивните решения за развитието си. Пазарджик е нашият живот и призоваваме за диалог и надпартиен консенсус по важните за града и общината въпроси", написа във Фейсбук Петър Куленски.

Той апелира новоизбраните членове на Общинския съвет да отговорят "с достойнство на засвидетелстваното доверие" от гражданите.

Дилемата пред кмета сега е с кого ще управлява в ОбС, тъй като изборите ги спечели не излъчилата го формация, а ДПС.

Партията на Делян Пеевски получи 17.13% от гласовете, докато ПП-ДБ остана втора сила в местния парламент с 11.75%, партия "Свобода" - 10.34%, БСП - 7.42%, ВМРО - 6.84%, а ГЕРБ падна до шестото място с 6.16%.

"Трябва да бъдат загърбени дребнотемията, за да вървим напред", заяви пред БНР Петър Куленски по повод резултата.

"Ще имаме двама общински съветници повече в Пазарджик", похвалиха се от "Продължаваме промяната" на страницата си във Фейсбук. "Ние вдигнахме резултата, въпреки цялото купуване, удари и заплахи. Планът с "приключването" на "Продължаваме промяната" не сработи!", отчетоха от коалицията на кмета.

ПП-ДБ обаче имат 6 общински съветници, а ДПС - 8, стана ясно, след като Общинската избирателна комисия обяви разпределението на мандатите.

Общинската избирателна комисия обяви разпределението на мандатите в новия Общински съвет и избраните за общински съветници, предаде БТА.

Партия "Свобода" има 5 съветници, "БСП-Обединена левица"- 4, ВМРО-БНД (ВМРО-БНД, ССД) - 3, ГЕРБ- 3, МИР - 2, "Възраждане" - 2, Движение "Напред България" - 2, "Пряка демокрация" - 2, "Величие" - 1, КП "Заедно за силна община" - 1, Движение "Гергьовден" - 1, "Земеделски народен съюз" - 1.

Така общо 14 са формациите, които влизат в местната власт. За мнозинство са необходими 21 гласа, които ще трябва да бъдат осигурявани от останалите формации в местния парламент.

Самият Куленски посочи, че е умерен оптимист относно намирането на съмишленици сред останалите групи, които влизат в новия общински съвет на Пазарджик. Кметът смята, че вотът на хората е оценка за работата на общината през първите две години от мандата.

"Общинският съвет е също толкова фрагментиран, колкото и предходният. Винаги ни се е налагало да търсим надпартиен консенсус по важните теми. Не виждам причина това да не продължи", заяви Куленски.

Той коментира сигналите в социалните мрежи за лов на купувачи на гласове и осъществяване на граждански арести. "Това, което видяхме, беше едно напрежение, породено от недостатъчно добрия контрол на нарушенията в изборния процес. Стигна се дотам, че гражданите да вземат закона в своите ръце. Не е добре, когато това се случва в една правова и демократична държава. Очаквам МВР да затегне контрола над контролирания и купен вот, за да не се руши доверието в изборния процес", каза той пред БНР.

По думите му задълженията на община Пазарджик се изчерпват с осигуряване на логистиката и подготвянето на изборните помещения".

Куленски коментира избирателната активност, която надвиши тази на парламентарния вот, но е по-ниска от показаната на последните местни избори. "Общинският съвет има още какво да свърши, за да убеди жителите на Пазарджик, че има за кого да гласуват", каза той.

След победата на ДПС лидерът Делян Пеевски отчете, че резултатът е показал, че хората вярват в "Новото начало".

Изборите коментира и бившият кмет на общината Тодор Попов, който сега участва във вота заедно с ВМРО. Той посочи, че за него няма проблем да работи с когото и да било. "Но аз не очаквам голяма промяна в политиката на общината. Кметът е важната фигура в една община, той е двигател на локомотива. Ако не генерира позитивни идеи, нищо няма да се промени. Затова аз съм песимист", каза Попов.

В интерактивната графика по-долу може да бъдат сравнени двата отминали вота за ОбС - през 2023 и 2025 г.

Гласоподавателите избираха между 597 кандидати за 41 мандата в Общинския съвет. Действителните гласове са 94.82%, а избирателната активност беше 35,09%. До изборите се стигна, след като резултатите от 2023 г. бяха касирани заради множество нарушения. От МВР не отчетоха нарушения на изборното законодателство с купуване на гласове.

