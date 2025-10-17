ГЕРБ решават - остават ли във властта, ще я преформатират ли, или напускат управлението.

Това стана ясно от кратко видео, публикувано на профила на лидера на партията Бойко Борисов.

"Започна заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове", съобщи Борисов във Фейсбук.

Очаква се народните представители да докладват дали структурите са единни и каква е нагласата им - да отиват на предсрочни избори, или да ремонтират кабинета "Желязков".

В изявлението си по повод провала на ГЕРБ на изборите за общински съветници в Пазарджик, още във вторник Борисов заяви, че вече няма да крепят кворума и нямат място в това управление.

Борисов: Вече няма да сме параван, не виждам място на ГЕРБ в управлението
Той постави краен срок този петък, за да чуе докладите на депутатите. След това ги изпрати по избирателните региони за срещи с актива. По тази причина кворумът в пленарната зала пропадна и Народното събрание не проведе нито едно заседание през тази седмица, а премиерът Росен Желязков отмени и насроченото правителствено заседание в сряда.

Очаквайте подробности

