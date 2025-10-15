Провали се пето подред заседание на парламентарната Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

Парламентът

Само петима от 15 членове се регистрираха, след като тази сутрин и пленарното заседание пропадна заради бойкот от страна на ГЕРБ и почти всички заседания на комисии бяха отменени.

Първа точка в проекта за днешния дневен ред беше изслушване на председателя на ДАНС Деньо Денев и на териториалния директор на агенцията в Пазарджик относно изборите за общински съветници в неделя, на които имаше множество сигнали за купуване на гласове.

Председателстващият Златан Златанов от "Възраждане" обяви, че следващата сряда ще свика заседание на комисията със същия дневен ред, като ще бъде поканен и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

За утре за пореден път е насрочено изслушване на шефа на ДАНС за причините за водната криза, което депутатите се опитват да осъществят от повече от месец.

Другата точка в утрешния дневен ред на комисията е изслушване на началника на НСО Емил Тонев за това кои народни представители и на какво основание ползват охрана, което също вече няколко седмици не се осъществява.

