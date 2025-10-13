11348 Снимка: Bulphoto

ДПС печели повторните избори за общински съветници в Пазарджик, показват междинните резултати на Общинската избирателна комисия. Партията с лидер Делян Пеевски получава 17,63%, втори са ПП-ДБ с 12,41%, сочат данните от обработени 127 от общо 151 секционни протокола.

ПП "Свобода" е трета политическа сила с 9,48%. Водач на листата е бизнесменът Румен Димитров, който беше в групата на бившия кмет Тодор Попов.

"БСП - Обединена левица" е четвърта, листата на ВМРО-БНД в коалиция със ССД, оглавявана от Попов, е на пето място, ГЕРБ остава на шесто.

35,09% е избирателната активност, сочат окончателните данни на ОИК. Подадени са 34 008 гласа.

Новият състав на 41-местен парламент ще довърши мандата до 2027 г.

"Показваме, че наистина хората не само в държавата, и конкретно в Пазарджик, желаят ново начало за града и ние като политическа партия, която, смея да кажа, е най-сериозната в България, ще направим всичко възможно, което обещахме на хората, да го изпълняваме, а именно да дадем нов тласък за града и за общината", каза пред националното радио заместник-председателят на ДПС Радослав Ревански.

"Валят заплахите към нас, че ще бъдем вкарани в затвора. Цялото положение е хаос", коментира той сигналите за купуване на гласове.

Няма образувано досъдебно производство по сигнала за предполагаемо нарушаване на избирателните права на гражданите в пазарджишкото село Огняново, съобщи на брифинг снощи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Преди обяд чрез телефон 112 е получен сигнал, че група от граждани са забелязали два автомобила в населеното място. Според тях, леките коли били "съмнителни", а пътуващите в тях се занимавали с купуване на гласове в ромската махала на селото. При опит да бъдат спрени колите, двама мъже избягали, но по-късно са установени и са задържани за даване на показания.

Мирослав Стоянов уточни, че работата по цялостното изясняване на случая продължава, а полицейски служители работят с петимата граждани, пътували в двата автомобила. Извършени са лични обиски и проверки на автомобилите по Закона за МВР, за което са изготвени протоколи. В колите не е открито нищо, което да насочва към купуване на гласове, посочи Стоянов. Няма основание лицата да бъдат задържани и след снемане на обясненията им, ще бъдат освободени, добави говорителят на полицията.

До първите в историята на Пазарджик повторни избори за общински съвет се стигна, след като предходният вот беше касиран заради нарушения.

