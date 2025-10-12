Няма образувано досъдебно производство по сигнала за предполагаемо нарушаване на избирателните права на гражданите в пазарджишкото село Огняново. Това съобщи на брифинг говорителят на Областната дирекция(ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, предаде БТА.

Преди обяд чрез телефон 112 е получен сигнал, че група от граждани са забелязали два автомобила в населеното място. Според тях, леките коли били "съмнителни", а пътуващите в тях се занимавали с купуване на гласове в ромската махала на селото. При опит да бъдат спрени колите, двама мъже избягали, но по-късно са установени и са задържани за даване на показания.

Мирослав Стоянов уточни, че работата по цялостното изясняване на случая продължава, а полицейски служители работят с петимата граждани, пътували в двата автомобила. Извършени са лични обиски и проверки на автомобилите по Закона за МВР, за което са изготвени протоколи. В колите не е открито нищо, което да насочва към купуване на гласове, посочи Стоянов. Няма основание лицата да бъдат задържани и след снемане на обясненията им, ще бъдат освободени, добави говорителят на полицията.

Акция срещу търговията с вот в Огняново, задържаха двама с ауди и порше в ромската махала
Виж още Акция срещу търговията с вот в Огняново, задържаха двама с ауди и порше в ромската махала

Стоянов каза още, че през днешния изборен ден в областната дирекция са получени около 30 сигнала за нарушаване на обществения ред, като голяма част от тях са били свързани с инцидента в с. Огняново. Общо 220 полицейски служители са ангажирани в осигуряване на реда и спокойното протичане на вота за нов състав на общинския съвет в Пазарджик.

