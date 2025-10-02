Върховният касационен съд не счита Борислав Сарафов за легитимен изпълняващ функциите главен прокурор и отказва да взаимодейства с него, стана ясно от съобщение на институцията. Върховните магистрати посочват, че според последните законови поправки Сарафов е имал право да остане на поста до 21 юли.

Избор на нов главен прокурор

С две разпореждания от днес - едно на зам.-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова и едно на председателя на Второ наказателно отделение Бисер Троянов, се отказва образуването на производства по депозирани искания от и. ф. главен прокурор за възобновяване на наказателни дела.

От съда изтъкват, че при проверката за наличие на основания за образуване на производства по възобновяване са взети предвид промените в Закона за съдебната власт в сила от 21 януари според които "при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на ВКС или председателя на ВАС се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите".

В мотивите се подчертава, че шестте месеца от влизането в сила на разпоредбата са изтекли на 21.07.2025 г.

"Действието на тази законова разпоредба е такова, че с изтичането на предвидения в нея срок актуалният към влизането ѝ в сила и. ф. главен прокурор Сарафов не може да изпълнява функциите, за които е бил определен с решение на Прокурорската колегия на ВСС", категорични са върховните съдии.

Крум Зарков: От утре актовете на Сарафов и Чолаков могат да бъдат оспорвани
Поправките в закона, ограничаващи срока, в който временно изпълняващите длъжността шефове на върховните съдилища и прокуратурата могат да останат на поста, бяха приети миналата година по инициатива на ПП-ДБ.

На 9 юли прокурорската колегия на ВСС реши, че това ограничение не се отнася до Борислав Сарафов след 21 юли и няма да назначава нов изпълняващ функциите главен прокурор. Колегията мотивира решението си с това, че законовите промени не се отнасяли за заварени случаи, какъвто е този на Сарафов.

Той бе определен за и.ф. главен прокурор на 16 юни 2023 г.

