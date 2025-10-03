Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят, заяви лидерът на ДПС-НН по адрес на Румен Радев

3278 Снимка: БТА

Президентът Румен Радев "натиска" медиите, каза лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски. "Има ли натиск върху Българската национална телевизия (БНТ) от президента", попита Пеевски в кулоарите на парламента, след което сам отговори, че има натиск. Лидерът на ДПС-НН нарече държавният глава "жалка гледка".

"Румен натиска медиите, истерясва защо се сменят шефовете на службите, неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху "копринката" и цялата му банда", каза депутатът, цитиран от БТА.

"Никакви коли на президента - на Румен, не се отнемат, а на администрацията, която е разпищолена, пътува със супер луксозни коли", каза Пеевски по повод това, че днес парламентът ще обсъди днес на второ четене промените в Закона за Националната служба за охрана (НСО), които предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

"Гледах го как истерясва вчера, жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят", каза още депутатът.

Делян Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии, заяви ден по-рано президентът Румен Радев по повод промените, предвиждащи председателите на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) да се избират с решение на Народното събрание и да не се назначават с указ на президента.

През 2013 г. въстанаха срещу назначаването на Пеевски в ДАНС, сега същият този Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии, каза още държавният глава.

Председателят на ДАНС да се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, реши на първо и второ четене в едно заседание парламентът вчера.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.