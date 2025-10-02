В президентството в момента се прави партия, за което Румен Радев няма право да използва сградата и институцията, заяви лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в изявление в кулоарите на Народното събрание.

Президентът Радев

"Радев прекали, това не е игра, това е държава. Той си играе като един политик, надявам се да спре да използва президентството повече и офисите, и колите, и всичко, за своята партия и да излиза", заяви Пеевски.

По думите му на "Дондуков" 2 се "пишат устави, викат се хора, събират се бивши областни управители, военни, полицаи".

"Той няма право да използва сградата, за да прави партия, Румене, излез", заяви Пеевски.

"Къде са ПП-ДБ днеска, партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Национално предателство, Тези хора са предатели", каза още Пеевски, уточнявайки че визира Надежда Йорданова и нейното гласуване "въздържал се" във вота за падането на мониторинга на ПАСЕ върху България.

ИЗБРАНО
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите Лайф
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите
23044
Мони Николов: В Русия ме притеснява само студът Корнер
Мони Николов: В Русия ме притеснява само студът
9031
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева Бизнес
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева
6438
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия IT
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия
10165
"Wish You Were Here": 50-годишна история за празнината след мечтите Impressio
"Wish You Were Here": 50-годишна история за празнината след мечтите
4133
Ryanair ще приема само електронни бордни карти от 12 ноември Trip
Ryanair ще приема само електронни бордни карти от 12 ноември
1388
Как да стоплите останалото пиле в микровълновата, без да стане сухо Вкусотии
Как да стоплите останалото пиле в микровълновата, без да стане сухо
550
Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често? Zodiac
Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често?
573
Опасно време: Силен дъжд и мокър сняг, счупени клони и проблеми по пътищата Времето
Опасно време: Силен дъжд и мокър сняг, счупени клони и проблеми по пътищата
4003