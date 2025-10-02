В президентството се прави партия, пишат устави, викат се хора, събират се бивши областни управители, военни, полицаи, заяви лидерът на ДПС-НН

12094 Снимка: БТА

В президентството в момента се прави партия, за което Румен Радев няма право да използва сградата и институцията, заяви лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в изявление в кулоарите на Народното събрание.

"Радев прекали, това не е игра, това е държава. Той си играе като един политик, надявам се да спре да използва президентството повече и офисите, и колите, и всичко, за своята партия и да излиза", заяви Пеевски.

По думите му на "Дондуков" 2 се "пишат устави, викат се хора, събират се бивши областни управители, военни, полицаи".

"Той няма право да използва сградата, за да прави партия, Румене, излез", заяви Пеевски.

"Къде са ПП-ДБ днеска, партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Национално предателство, Тези хора са предатели", каза още Пеевски, уточнявайки че визира Надежда Йорданова и нейното гласуване "въздържал се" във вота за падането на мониторинга на ПАСЕ върху България.

