Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред гласува на второ четене промени в Закона за Национална служба "Охрана" (НСО), внесени от Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало", които предвиждат службата да спре да осигурява транспорт за администрацията на президента.

В процедурата по приемането на поправките остава само една крачка - гласуването на второ в пленарната зала.

Законопроектът беше включен допълнително в дневния ред за заседанието на комисията, предаде БТА.

Божидар Божанов от ПП-ДБ предложи да отпадне и охраната на част от лицата - народни представители и други, важни за националната сигурност. "Във времето, през годините, тези разпоредби на практика едва ли са се ползвали по целесъобразност, ползвали са се на практика, колкото ми е известно, само от господин Пеевски и господин Доган, не е целесъобразно според нас НСО да охранява такива лица, има си друг ред", коментира той. Това предложение не беше прието от комисията.

Петър Петров от "Възраждане" отбеляза, че от парламентарната група имат внесено подобно предложение със законопроект за кръга от лицата, които се охраняват от НСО. "Ние смятаме, че това през годините се е използвало целесъобразно и представлява едно разхищение на ресурса на НСО", каза той.

"След като отнемаме някакви възможности, има шанс да ни обвинят, че се стремим да пречим на една администрация", посочи Николай Радулов от "Има такъв народ" (ИТН). По думите му може би трябва да се посочи къде и как ще се реши въпросът с придвижването на президентската администрация, тъй като тя "има нужда да се движи".

Според Юлиана Матеева от "Величие" въпросът за движение на администрацията не е обсъден в оценката на въздействие към законопроекта, тази промяна ще доведе до нови бюджетни разходи и това би следвало да бъде отразено в оценката.

НСО вече да не осигурява транспортно дейността на администрацията на президента бе прието от парламента на първо четене на 18 септември.

Румен Радев коментира законопроекта, като подчерта, че президентството е единствената държавна институция, която няма свои служебни автомобили. "Няма проблем, нека не бъде НСО, но трябва да осигурят бюджет, парк, коли", посочи той.

