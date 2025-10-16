Втори ден няма да работят депутатите заради липса на кворум. 

Парламентът

Регистрираха се само 71 народни представители от ПП-ДБ, МЕЧ, "Величие", АПС и едва 9 от 19-те социалисти. Освен ГЕРБ в залата ги нямаше ДПС-НН, а ИТН и "Възраждане" също не се регистрираха, както и четиримата независими.

Два дни вече продължава и бойкотът на най-голямата парламентарна група на ГЕРБ, чиито избраници пътуват по регионите си за партийни срещи в изпълнение на разпореждането на лидера Бойко Борисов. Още във вторник в централата, пред ПГ и Изпълнителната комисия, Борисов обяви, че партията му няма да крепи кворума като параван, след като е шеста сила на изборите за Общински съвет в Пазарджик и заговори дори за излизане от властта, но и за преформатиране.

От МЕЧ започнаха да скандират "Оставка".

След заканата на Борисов: Парламентът спря работа поради липса на кворум
Виж още След заканата на Борисов: Парламентът спря работа поради липса на кворум

Това стана, след като председателката на НС Наталия Киселова видя електронното табло с недостатъчния брой народни представители и обяви, че парламентът няма кворум и няма да заседава. 

Киселова насрочи следващия опит пленарната зала да заработи за утре сутринта, отново в 9.00 часа. Председателката на парламента до този момент не е коментирала намерението на мандатоносителите да я свалят от поста. За смяната й спомена в изявлението си самият Борисов, а по-късно и лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски поде и доразви темата, като предложи човек от ГЕРБ да седне на нейно място на трибуната.

Пеевски поиска да влезе в управленската коалиция и предложи на премиера да започнат преговори за преформатиране на кабинета. 

Външният министър Георг Георгиев пък коментира, че най-нормално и най-логично е ДПС-НН също да поеме отговорност и да влезе в управлението, тъй като поначало подкрепя управляващите. 

ИЗБРАНО
Семейството на Даян Кийтън разкри причината за смъртта й Лайф
Семейството на Даян Кийтън разкри причината за смъртта й
10966
Световният шампион Карлос Насар на крака при Пеевски Корнер
Световният шампион Карлос Насар на крака при Пеевски
22513
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света? Бизнес
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света?
2208
Хакер зад решетки подмени данни в базата на румънски затвор IT
Хакер зад решетки подмени данни в базата на румънски затвор
1853
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица Impressio
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица
10801
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия URBN
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия
1251
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж? Trip
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж?
3903
Бързо телешко с къри и чушки Вкусотии
Бързо телешко с къри и чушки
816
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване Времето
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване
1426