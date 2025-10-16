Без ГЕРБ втори ден няма кворум в парламента
Регистрираха се само 71 депутати, а от опозицията скандираха "Оставка"
Втори ден няма да работят депутатите заради липса на кворум.
Парламентът
Регистрираха се само 71 народни представители от ПП-ДБ, МЕЧ, "Величие", АПС и едва 9 от 19-те социалисти. Освен ГЕРБ в залата ги нямаше ДПС-НН, а ИТН и "Възраждане" също не се регистрираха, както и четиримата независими.
Два дни вече продължава и бойкотът на най-голямата парламентарна група на ГЕРБ, чиито избраници пътуват по регионите си за партийни срещи в изпълнение на разпореждането на лидера Бойко Борисов. Още във вторник в централата, пред ПГ и Изпълнителната комисия, Борисов обяви, че партията му няма да крепи кворума като параван, след като е шеста сила на изборите за Общински съвет в Пазарджик и заговори дори за излизане от властта, но и за преформатиране.
От МЕЧ започнаха да скандират "Оставка".
Това стана, след като председателката на НС Наталия Киселова видя електронното табло с недостатъчния брой народни представители и обяви, че парламентът няма кворум и няма да заседава.
Киселова насрочи следващия опит пленарната зала да заработи за утре сутринта, отново в 9.00 часа. Председателката на парламента до този момент не е коментирала намерението на мандатоносителите да я свалят от поста. За смяната й спомена в изявлението си самият Борисов, а по-късно и лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски поде и доразви темата, като предложи човек от ГЕРБ да седне на нейно място на трибуната.
Пеевски поиска да влезе в управленската коалиция и предложи на премиера да започнат преговори за преформатиране на кабинета.
Външният министър Георг Георгиев пък коментира, че най-нормално и най-логично е ДПС-НН също да поеме отговорност и да влезе в управлението, тъй като поначало подкрепя управляващите.