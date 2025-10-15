Под викове "Оставка" следващото заседание бе насрочено от председателя на НС Наталия Киселова за утре от 9 ч.

8018 Снимка: БТА

Парламентът няма да заседава днес поради липса на кворум, предаде БТА. В залата не дойдоха народните представители на ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало и БСП.

Вижте снимки от пленарната зала ТУК>>>

Следващото заседание е утре от 9 часа, обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

При първия и единствен опит да бъде събран кворум се регистрираха 61 депутати.

Народни представители от парламентарната група "Морал, единство, чест" (МЕЧ) вдигнаха листи с надписи "Оставка" и викаха "Оставка", след като Киселова заяви, че няма кворум и следващото заседание е утре.

Снимка: БТА

Това се случва, след като на извънредно събиране вчера следобед Бойков Борисов заяви, че не вижда никакво място на ГЕРБ в управлението. В централата на партията бяха събрани премиерът Росен Желязков, както и всички министри от ГЕРБ и депутати от парламентарната група.

"Оставаме само формално в това управление, повече кворум няма да правим", категоричен бе той. Борисов заръча на депутатите и членовете на ръководството на партията да отидат по места и да видят "какво от ГЕРБ е изядено".

Снимка: БТА

Лидерът на ГЕРБ заръча на депутатите и членовете на ръководството на партията да отидат по места и да видят "какво от ГЕРБ е изядено". "От вашите доклади зависи дали ще отидем на избори", каза той и посочи, че ръководителят на пазарджишката структура на партията трябва да освободи поста.

Стопкадър

"Или правителството ще заработи като едно и ще гледа интересите на българите, или ще изкараме 4-5 дена без кворум и то ще си замине", заяви гневният Бойко Борисов.

Той поиска и председателката на НС Наталия Киселова да бъде сменена.

"Не искат Борисов за премиер, защото мислят, че Желязко в по-лабав. Оттук насетне удряш по масата, не става ли - хайде! Ние сме в готовност. Казваш, че не слушат, не изпълняват", обърна се Борисов към премиера и доави: "Отвързвам ти ръцете! Нямаш и ден ангажимент към кабинета, ако виждаш нещо неправилно".

Малко по-късно министър-председателят Росен Желязков отмени насроченото за днес заседание на Министерския съвет.

Снимка: БТА

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.