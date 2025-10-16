Президентът очаква управляващите "да слязат от лимузините и да изпълняват своите задължения с личните си автомобили"

9457 Снимка: Булфото

"Считано от 20 октомври 2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента". Това се казва в писмо на президента Румен Радев до началника на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев.

Повод са промените в Закона за НСО, които лишават администрацията на президента от възможността да използва коли на службата. Те бяха приети на 18 септември, като управляващите от ГЕРБ, БСП и ИТН подкрепиха искането на ДПС-Ново начало на първо четене със 116 "за" в пленарната зала. Против промяната в закона за НСО се обяви цялата опозиция, но с 64 гласа, изписани на таблото. Независимите депутати не участваха във вота. Така автомобили от НСО ще има право да използва само президентът Румен Радев, но никой друг от екипа му.

Според държавния глава приетото изменение на Закона за НСО отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството без никаква алтернатива за служебен транспорт.

"Уведомявам Ви, че считано от 20.10.2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.

Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците.

Вярвам, че Вие, като генерал, носещ отговорност за своите подчинени, разбирате и споделяте моите мотиви", пише още Румен Радев.

Президентът допълва, че очаква управляващите да бъдат последователни, да слязат от лимузините и да изпълняват своите задължения с личните си автомобили.

"Така някои най-сетне ще се запознаят със своите избиратели", заключва държавният глава.

Инициатор на поправката беше бившият министър на вътрешните работи Калин Стоянов, който взе повод от президентския кортеж във Варна на 10 август, заради което беше изразил възмущение преди дни в социалната мрежа. Още преди новата сесия на НС Стоянов призова парламентът да отнеме тази привилегия.

