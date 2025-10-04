Борислав Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства и трябва да бъде задържан, каза пред журналисти председателят на "Продължаваме Промяната" (ПП) Асен Василев, по време на провеждащо се в София събрание на младежката структура на формацията.

Избор на нов главен прокурор

"Кметът на Варна и общински съветници са задържани вече повече от два месеца заради думите на "една Пламенка", че може би нещо щели да направят в бъдеще неопределено време. Върховният касационен съд на страната каза, че Сарафов от 21 юли не е изпълняващ функциите главен прокурор, но продължава да се разпорежда с над 40 млн. лв. на месец от всички наши данъци", коментира той. "Това е престъпление по служба и злоупотреба с власт. Така че, ако се спазва същият аршин, трябва да го задържат докато тече разследване, както са направили с кмета на Варна Коцев", добави Василев, цитиран от БТА.

"В момента виждаме, че мафията се е окопала. Има опит за съпротива на нормалните граждани и останалите нормални институции в държавата. Хубавото на това е, че всичките капии на мафията се видяха", каза още Василев.

От формацията съобщиха по-рано, че са изпратили сигнал до няколко институции.

Според Асен Василев е станало известно, че показанията на бившия заместник-кмет на Варна Диан Иванов са били дадени под натиск и той е бил заплашван.

Върховният касационен съд не приема Борислав Сарафов за легитимен и.ф. главен прокурор
"Хора без съвест, изцяло подчинени на мафията, се подиграват с човешките съдби", посочи още Василев.

"Изключително важна е тази битка, която се води за бъдещето на България. Дали ще бъде нормална, богата държава с правила, или ще продължава да бъде бедна държава, която се управлява с телефонни обаждания. Тя минава и през това младите хора също да се борят за правата, които те имат. В тази посока също така призовавам всички български граждани да подкрепим младите лекари във вторник на техния протест за справедливо заплащане на всички хора в здравеопазването", отбеляза още председателят на ПП. Василев посочи, че това е въпрос не толкова на пари, колкото на политическа воля да се случи.

Асен Василев коментира темите по време на общо събрание на младежката структура "Младежи за промяната", което се провежда в столицата.

