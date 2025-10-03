980 Кадър: facebook.com/prodalzhavamepromyanata

От "Продължаваме промяната - Демократична България" сигнализират три институции за това, че Борислав Сарафов разписва заплатите на прокурорите, без да е легитимен изпълняващ функциите главен прокурор, обявиха лидерите на партиите в коалицията на съвместен брифинг в кулоарите на Народното събрание, след като вчера Върховния касационен съд (ВКС) отказа да взаимодейства със Сарафов в свои решения.

Съдиите посочиха, че с промените в Закона за съдебната власт в сила от 21 януари "при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на ВКС или председателя на ВАС се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите". И подчертаха, че шестте месеца от влизането в сила на разпоредбата са изтекли на 21.07.2025 г.

След вчерашното произнасяне на ВКС имаме специфична криза в съдебната власт, заяви председателят на ДСБ Атанас Атанасов.

Министърът на правосъдието да свика пленума на Висшия съдебен съвет и да постави въпроса, призова съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. Според него министърът може да оспори решението на прокурорската колегия да обяви Сарафов да заварен случай, който не влиза в обхвата на закона.

Трайното решение е да бъде избран нов Висш съдебен съвет, но не по тези правила. Ние затова сме внесли промени в Закона за съдебната власт, за да бъдат избрани членове без зависимости, добави Божанов. "Новият ВСС трябва да е без квота на Пеевски, който в момента го контролира и оркестрира тази криза", заяви той.

"България е без главен прокурор, без изпълняващ функциите, което означава, че прокурорите не могат да си получават заплатите. Всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, което е подписал господин Сарафов след 21 юли, е незаконно", заяви председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев.

Той обяви, че от ПП-ДБ сигнализират Агенция за държавна финансова инспекция, Софийска градска прокуратура и прокурорът, разследващ главния прокурор, "защото в момента господин Сарафов е в ролята на клошар, който харчи един милиард лева на година за прокуратурата".

"Щом действията, които са свързани с дела, са незаконни, няма как действия, които са свързани с разпореждане с пари да бъдат законни", смята Василев.

Внасяме сигнал за корупция по високите етажи на ДАИ, анонсира другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев. "С нас се свърза служител на ДАИ, който разказа за много притеснителни практики. Той е сигнализирал многократно министъра и не е получил отговор. Ние сега ще питаме министъра и вече внесохме сигнал в прокуратурата", обяви той.

"Предложението ни НСО да не охранява депутати беше отхвърлено вчера в комисия, на практика мнозинството запазва охраната на Пеевски. Очакваме и днес в залата също да се хвърлят на амбразурата и да му запазят охраната", прогнозира Божидар Божанов. Той призова цялата администрация да се придвижва ако може пеша, с градския транспорт и да използва служебни автомобили в крайни случаи.

